Медведев: Россия пожалуется на страны Балтии в Международный суд ООН

Россия намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоговорящих граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Для подобных случаев, напомнил он, существует Международная конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой предусмотрено право государства-участника на обращение в международные структуры ООН. И досудебные претензии к балтийским странам в связи с дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан уже заявлены, сообщил господин Медведев.

«В конце мая этого года досудебный этап был завершен, скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН,— рассказал зампред Совбеза.— Еще раз это привожу как пример того, что международное право все-таки применяется, несмотря на все сложности».

В то же время юрисдикцию Международного уголовного суда Москва не признает, подчеркнул Дмитрий Медведев. «Попытки этого суда провести различные процессы против России незаконны. Исходя из общеправовых принципов его решения на нас не должны распространяться, но дело даже не в правовых нормах. При худшем раскладе событий исполнения такого рода решений могут привести к войне. И вот к этой опасности и юридическое сообщество, и вообще все политики должны отнестись со всей серьезностью»,— предупредил господин Медведев.

Анастасия Корня