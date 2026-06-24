Медведев: Россия пожалуется на страны Балтии в Международный суд ООН
Россия намерена использовать все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые осуществляют системную дискриминацию русскоговорящих граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Для подобных случаев, напомнил он, существует Международная конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой предусмотрено право государства-участника на обращение в международные структуры ООН. И досудебные претензии к балтийским странам в связи с дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан уже заявлены, сообщил господин Медведев.
«В конце мая этого года досудебный этап был завершен, скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН,— рассказал зампред Совбеза.— Еще раз это привожу как пример того, что международное право все-таки применяется, несмотря на все сложности».
В то же время юрисдикцию Международного уголовного суда Москва не признает, подчеркнул Дмитрий Медведев. «Попытки этого суда провести различные процессы против России незаконны. Исходя из общеправовых принципов его решения на нас не должны распространяться, но дело даже не в правовых нормах. При худшем раскладе событий исполнения такого рода решений могут привести к войне. И вот к этой опасности и юридическое сообщество, и вообще все политики должны отнестись со всей серьезностью»,— предупредил господин Медведев.
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Россия ранее уже неоднократно обращалась к международным организациям и в частности в ОБСЕ по вопросам дискриминации русскоязычного населения в странах Балтии. В октябре 2025 года российские представители назвали депортации из Латвии жителей, не сдавших экзамен по латышскому языку, нарушением прав человека. Комитет ООН по правам человека еще в июле 2025 года выразил обеспокоенность латвийским законом, ограничивающим преподавание на русском языке в местных школах. Госдума единогласно приняла заявление, осуждающее дискриминацию русскоязычных в Прибалтике, отмечая "жестокие русофобские гонения" и "травлю детей в школах".
Международный суд ООН уже рассматривал иски с обвинениями против России в нарушении Конвенций ООН, в том числе о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Так, по иску Украины, суд частично признал, что Россия нарушила лишь одно положение данной конвенции из-за снижения числа обучающихся на украинском языке в Крыму после 2014 года. Суд не нашел доказательств дискриминации крымских татар и украинцев.
Следует отметить, что ранее, в 2023 году, впервые в истории Международного суда ООН, представители России не вошли в его состав, что, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, стало следствием международного лоббизма Киева. Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН, но оспаривает его полномочия рассматривать некоторые споры, например, поданный к РФ иск Украины после начала военной операции.