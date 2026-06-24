Госпиталь пригласили на прием

Подконтрольная Марку Курцеру ГК «Мать и дитя» вложила 8,5 млрд руб. в покупку «Ильинской больницы» у зятя бывшего президента Казахстана Тимура Кулибаева. Сделка стала частью стратегии группы по переориентации на многопрофильные услуги. Первоначально группа делала ставку на перинатальную медицину, но интерес к ней снижается в связи с падением рождаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

ГК «Мать и дитя» заключила сделку по приобретению клиники «Ильинская больница», говорится в сообщении компании. Сумма сделки составила 8,5 млрд руб., включая 1,1 млрд руб. долга на балансе компании. Под контроль МКПАО «МД Медикал груп» (юридическое лицо ГК «Мать и дитя») перешли 100% в АО «Ильинская больница» и ООО «Клиник менеджмент групп», следует из раскрытия компании.

Ранее основным владельцем «Ильинской больницы» был казахский предприниматель Тимур Кулибаев, зять бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Оперативно связаться с бизнесменом не удалось.

ГК «Мать и дитя» основана в 2006 году гинекологом Марком Курцером. Сейчас ему принадлежит 67,9% акций МКПАО «МД Медикал груп», остальной пакет в свободном обращении. В состав группы входят 90 медицинских учреждений в 40 городах России. В 2025 году выручка «МД Медикал груп» составила 43,5 млрд руб., увеличившись на 31,2% год к году. Чистая прибыль выросла на 8,5%, до 11 млрд руб. Сейчас «Мать и дитя» активно заключает сделки. На прошлой неделе стало известно о приобретении ею сети «Здравница», в 2025 году она выкупила медцентры «Эксперт».

«Ильинская больница» — многопрофильный госпиталь, расположенный в подмосковной деревне Глухово в городском округе Красногорск. Клиника позиционируется в премиальном сегменте. В ней работают 662 человека, 236 из которых врачи. Мощность медучреждения составляет 276 тыс. посещений специалистов и 27,74 тыс. койко-дней в год. Согласно СПАРК, совокупная выручка АО «Ильинская больница» и ООО «Клиник менеджмент групп» в 2025 году составила 4,04 млрд руб., увеличившись год к году на 6%. Чистая прибыль структур составила 879,5 млн руб. В 2024 году они фиксировали убыток.

В ГК «Мать и дитя» рассчитывают, что сделка сделает компанию обладателем самого крупного коечного фонда в России, оказывающим широкий спектр медицинских услуг. Развитие госпитального звена там называют своим приоритетом.

Инвестбанкир Иван Пешков отмечает, что бизнес компании «Мать и дитя» трансформируется из специализированной сети, ориентированной преимущественно на перинатальные услуги, в многопрофильную.

Этот вектор господин Пешков называет очевидным, связывая его в том числе со снижением спроса на сопровождение родов. Согласно реестру ЗАГС, в 2025 году в России было зарегистрировано 1,26 млн заявлений о рождении, год к году значение сократилось на 3,8%. Тренд можно считать устойчивым: в 2024 году аналогичное снижение составило 4,3%. Одновременно, по мнению Ивана Пешкова, стратегию компании «Мать и дитя» может определять стремление собственников вложить свободные средства.

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Управляющий партнер ДМГ Владимир Гераскин напоминает, что «Мать и дитя» — публичная компания, которая заинтересована в постоянном увеличении рыночной доли и оборота. Это помогает повышать капитализацию бизнеса. Эксперт поясняет, что у «Ильинской больницы» современное здание, построенное специально для оказания медицинских услуг. Для российского рынка это редкость: большинство клиник работают в перестроенных объектах.

На балансе «Ильинской больницы» также находится земельный участок площадью 1,44 га. Господин Гераскин отмечает, что значительная часть прилегающей территории сейчас свободна или занята парковкой. Ранее здесь планировалось строительство онкологического центра. Реализация этого проекта даст ГК «Мать и дитя» возможности для развития бизнеса. Владимир Гераскин обращает внимание, что само по себе строительство онкологического центра — высокобюджетный проект. Но в данном случае его экономика может быть лучше за счет расположенных рядом существующих мощностей больницы. Эксперт также говорит о наличии в «Ильинской больнице» высококвалифицированного персонала.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова