Россия почти вдвое увеличила бюджет программы по борьбе с наркотиками в Таджикистане

Россия выделит более 413 млн руб. на трехлетнюю программу противодействия наркоугрозе в Таджикистане. Предыдущая программа на 2023–2025 годы предусматривала финансирование в размере около 250 млн руб.

Новая программа рассчитана на 2026–2028 годы. Она направлена на укрепление материально-технической базы таджикского антинаркотического ведомства, совершенствование механизмов борьбы с незаконным оборотом наркотиков и развитие практического сотрудничества профильных структур двух стран.

Как сообщила пресс-служба посольства России в Душанбе, соглашение подписали глава МВД Владимир Колокольцев и директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте республики Зафар Самад. Церемония подписания проходила в дистанционном формате при участии посла России Семена Григорьева.