Россия почти вдвое увеличила бюджет программы по борьбе с наркотиками в Таджикистане
Россия выделит более 413 млн руб. на трехлетнюю программу противодействия наркоугрозе в Таджикистане. Предыдущая программа на 2023–2025 годы предусматривала финансирование в размере около 250 млн руб.
Новая программа рассчитана на 2026–2028 годы. Она направлена на укрепление материально-технической базы таджикского антинаркотического ведомства, совершенствование механизмов борьбы с незаконным оборотом наркотиков и развитие практического сотрудничества профильных структур двух стран.
Как сообщила пресс-служба посольства России в Душанбе, соглашение подписали глава МВД Владимир Колокольцев и директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте республики Зафар Самад. Церемония подписания проходила в дистанционном формате при участии посла России Семена Григорьева.
Увеличение Россией финансирования антинаркотической программы в Таджикистане происходит на фоне общей активности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Например, в ноябре 2024 года ОДКБ планировала принять программу по обустройству таджикско-афганской границы, одним из направлений которой была борьба с наркотрафиком. В конце сентября 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон также заявлял о росте контрабанды наркотиков из Афганистана, что указывает на давнюю и актуальную проблему в регионе. В свою очередь, еще в июне 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что диалог с "Талибаном" (террористическое движение, запрещенное в РФ) в Афганистане безальтернативен, но условием для признания правительства является, в частности, наращивание мер по борьбе с наркотрафиком.