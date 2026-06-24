Директор ФСИН раскритиковал тюремное меню в США

Директор ФСИН Аркадий Гостев в среду, 24 июня, представил на Петербургском международном юридическом форуме результаты системы пробации за 2025 год. По его словам, через программы ресоциализации прошли более 64 тыс. осужденных и это «достаточно значимая цифра». Всего в рамках пробации состоялось 26 тыс. мероприятий. Господин Гостев отметил, что в них участвовали 4,6 тыс. общественных объединений и что «в хваленой Америке такого нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Гостев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аркадий Гостев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам директора ФСИН, чаще всего общественники просят ведомство улучшить бытовые условия для осужденных. «Да мы двумя руками за! — заверил господин Гостев правозащитников.— Но весь вопрос в возможностях. Вот на вещевое имущество нам в 2025 году выделили 47% от наших потребностей. На ремонт — 24,5%». Вместе с тем директор ФСИН раскритиковал меню в местах лишения свободы в США: «Лепешка, макароны и персиковый сок сладкий. Никакого разнообразия, никаких яблок, никаких шоколадок, одно и то же все. Мяса нет, ни говядины, ни свинины, ни курятины, ничего».

Также в 2025 году в колониях и СИЗО состоялось более тысячи спортивных состязаний, в которых приняли участие 30 тыс. осужденных. По словам господина Гостева, это привело к «поддержанию нормальной оперативной обстановки». Так, число преступлений, совершенных в местах лишения свободы, снизилось в 2025 году на 31%; фактов насилия или оскорблений в отношении сотрудников ФСИН стало меньше на 30%; число суицидов сократилось на 18%.

Полина Мотызлевская