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Директор ФСИН раскритиковал тюремное меню в США

Директор ФСИН Аркадий Гостев в среду, 24 июня, представил на Петербургском международном юридическом форуме результаты системы пробации за 2025 год. По его словам, через программы ресоциализации прошли более 64 тыс. осужденных и это «достаточно значимая цифра». Всего в рамках пробации состоялось 26 тыс. мероприятий. Господин Гостев отметил, что в них участвовали 4,6 тыс. общественных объединений и что «в хваленой Америке такого нет».

Аркадий Гостев

Аркадий Гостев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аркадий Гостев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам директора ФСИН, чаще всего общественники просят ведомство улучшить бытовые условия для осужденных. «Да мы двумя руками за! — заверил господин Гостев правозащитников.— Но весь вопрос в возможностях. Вот на вещевое имущество нам в 2025 году выделили 47% от наших потребностей. На ремонт — 24,5%». Вместе с тем директор ФСИН раскритиковал меню в местах лишения свободы в США: «Лепешка, макароны и персиковый сок сладкий. Никакого разнообразия, никаких яблок, никаких шоколадок, одно и то же все. Мяса нет, ни говядины, ни свинины, ни курятины, ничего».

Также в 2025 году в колониях и СИЗО состоялось более тысячи спортивных состязаний, в которых приняли участие 30 тыс. осужденных. По словам господина Гостева, это привело к «поддержанию нормальной оперативной обстановки». Так, число преступлений, совершенных в местах лишения свободы, снизилось в 2025 году на 31%; фактов насилия или оскорблений в отношении сотрудников ФСИН стало меньше на 30%; число суицидов сократилось на 18%.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Кадры из жизни заключенных и надзирателей

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По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

Фото: Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пошивочный цех в женской колонии

Пошивочный цех в женской колонии

Фото: Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пункт хранения оружия

Пункт хранения оружия

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Комендантско-диспетчерский пункт

Комендантско-диспетчерский пункт

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-22 в Красноярске

Женская ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проверка камеры в ИК-6 в Хабаровском крае («Снежинка»)

Проверка камеры в ИК-6 в Хабаровском крае («Снежинка»)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

ИК-4 в Ленинградской области

ИК-4 в Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

ИК-18 в Новосибирской области

ИК-18 в Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Столовая в ИК-4 в Белгородской области

Столовая в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лечебно-исправительная колония №1 в Алтайском крае

Лечебно-исправительная колония №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

КПП в ИК-4 в Белгородской области

КПП в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Осужденный с постельными принадлежностями на территории лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Осужденный с постельными принадлежностями на территории лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Сотрудник лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Сотрудник лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

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По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

Фото: Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пошивочный цех в женской колонии

Фото: Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пункт хранения оружия

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Комендантско-диспетчерский пункт

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проверка камеры в ИК-6 в Хабаровском крае («Снежинка»)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

ИК-4 в Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

ИК-18 в Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Столовая в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лечебно-исправительная колония №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

КПП в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Осужденный с постельными принадлежностями на территории лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Сотрудник лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

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