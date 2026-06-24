В Белгородской области для возведения ФОКа в селе Таврово направят еще 100 млн

Министерство строительства Белгородской области объявило электронный конкурс на второй этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Таврово-4 села Таврово Белгородского района. Начальная цена контракта — 100,2 млн руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Победителю тендера предстоит выполнить внутреннюю отделку, обеспечить функционирование инженерных систем, благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Приступить к работам необходимо 11 января 2027-го, завершить — 10 декабря. Гарантийный срок — пять лет.

Общая площадь ФОКа с переменной этажностью (один — три этажа) составляет 3,2 тыс. кв. м. Он рассчитан на посещение 69 человек в смену.

Заявки на конкурс принимаются до 2 июля, итоги подведут 3-го.

В ноябре прошлого года региональные власти заключили контракт на первый этап строительства ФОКа с чеченским ООО «Техстрой». Стоимость соглашения составила 444,8 млн при начальной цене 486,1 млн руб. По его условиям, компания до 20 ноября 2027-го должна возвести здание и благоустроить прилегающую территорию.

Кабира Гасанова