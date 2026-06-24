Три человека погибли при ударе БПЛА по дому в Горловке

В ночь на 24 июня ВСУ при помощи беспилотников ударили по жилому дому в Горловке. Три человека погибли, сообщает пресс-служба МЧС по Донецкой народной республике.

В результате атаки подъезд жилого дома обрушился. В этот момент там находились 10 человек, семь из которых смогли эвакуироваться. Оставшиеся трое погибли под завалами. Четверо выживших получили ранения.

В доме начался пожар, площадь которого составила 200 кв. м. Его ликвидировали 32 человека и 11 единиц техники.