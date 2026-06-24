Патрушев посетил фрегат ВМФ «Адмирал Головко» в Североморске

Глава Морской коллегии и помощник президента России Дмитрий Патрушев прибыл на Северный флот России, передает ТАСС. Там он посетил фрегат Военно-морского флота «Адмирал Головко».

Господин Патрушев осмотрел техническое оснащение корабля и его вооружение. Кроме того, он оставил запись в книге почетных гостей. Во время визита глава Морской коллегии также встретился с командованием Северного флота и провел совещание по вопросам безопасности в Арктике.

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в мае 2020 года. Церемония его приема в состав ВМФ прошла 25 декабря 2023 года. На Северный флот прибыл в январе 2024 года. Оснащен высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».