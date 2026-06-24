Портрет Брижит Бардо кисти Кеса ван Донгена выставлен на аукцион

Портрет Брижит Бардо нидерландского художника Кеса ван Донгена будет выставлен на аукционе Artcurial с оценочной стоимостью от €800 тыс. до €1,2 млн, сообщает Le Figaro. Написанное в 1959 году полотно с изображением актрисы является одним из ключевых произведений в наследии художника. В июле Artcurial покажет картину в Монако, а продажа состоится в Париже 24 октября.

Аукционный дом получил картину благодаря давним контактам сооснователей Artcurial с внуком живописца. Всего с молотка 24 октября уйдут 18 работ из семьи ван Донгена.

Екатерина Наумова