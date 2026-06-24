Бак наполовину полон

Власти Курганской области с 24 июня ограничили продажу бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях региона. Так, в населенных пунктах будут отпускать в одни руки не более 40 л бензина и 80 л дизеля. На трассовых АЗС лимит для дизеля увеличен до 200 л. В Курганской области создали оперативный штаб для контроля за ситуацией. В правительстве считают, что эти меры помогут сдержать «ажиотажный спрос» на бензин со стороны автомобилистов, пытающихся закупить бензин впрок из-за ранее введенных лимитов на части АЗС. Оперативный штаб также создан в Челябинской области. Эксперты связывают топливные ограничения с проблемами логистики и затяжными ремонтами на нефтебазах. Такие лимиты могут привести к росту издержек у бизнеса и повышению цен на бензин, считают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правительство Курганской области с 24 июня ввело ограничения на продажу бензина и дизеля в регионе. По решению оперативного штаба, в населенных пунктах на один автомобиль положено не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива. На трассовых АЗС лимит для дизеля при этом увеличен до 200 л. На бензин действуют те же ограничения. Заливать его в канистры запрещено, сообщает пресс-служба правительства области.

«Ввод лимитов — это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос»,— отметил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин. По его словам, в Зауралье создан запас топлива, а резких скачков цен на него не зафиксировано.

Сергей Гаврин также рассказал, что в регионе наблюдаются ситуации, когда «граждане пользуются ситуацией, закупают топливо в больших объемах и перепродают его по завышенным ценам».

Курганская область стремится избежать ажиотажа среди водителей из соседних субъектов, где лимиты на бензин были введены ранее. При этом в зауральском правительстве подчеркивают, что экстренные службы, общественный транспорт и аграрии обеспечены ГСМ в полном объеме. Точные сроки отмены лимитов на бензин и топливо не уточняются.

По всей России автозаправочные станции ПАО «Татнефть» ввели на несколько дней лимиты на бензин и дизельное топливо. Об этом стало известно 15 июня. В одни руки отпускали не более 30 л бензина и 60 л дизеля. Через два дня, 17 июня, ограничения сняли на АИ-92 и дизель, а на АИ-95 лимиты сохранились.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вскоре после произошедшего распорядился создать оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке. По данным АЗС-локатора Russiabase, литр АИ-95 в регионе в среднем достиг 72,9 руб., а дизельное топливо — 81,7 руб. За две недели средний рост цен составил около 2%. На некоторых автозаправочных станциях стоимость 1 л бензина может достигать 80 руб.

К решению проблемы подключилась ФАС РФ. Ведомство поручило 16 территориальным органам, включая Курганское и Челябинское УФАС, сформировать реестры реальных потребностей аграриев в ГСМ. Это позволит властям вручную координировать приоритетность поставок и пресекать маржу независимых трейдеров в мелкооптовом звене.

Член ассоциации антимонопольных экспертов, партнер экспертной группы Vetа Дмитрий Жарский считает, что природа топливных ограничений в Уральском федеральном округе носит прежде всего логистический характер.

«Уральские регионы в значительной степени завязаны на поставки нефтепродуктов по железной дороге через распределительные нефтебазы. Даже при нормальном суммарном выпуске топлива локальный дефицит может возникать из-за разрыва логистической цепочки: задержек ЖД-отправителей, проблем с возвратом порожняка и сезонной перегрузки инфраструктуры»,— поясняет эксперт.

По его словам, ситуацию осложняют плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сроки которых в этом году сдвигаются из-за технологических и санкционных ограничений по оборудованию. Переход к ручному управлению через лимиты и оперштабы Дмитрий Жарский считает вынужденной, но оправданной мерой.

«Это снижает вероятность хаотичного вымывания запасов, когда из-за слухов топливо начинают покупать впрок. Для региональных властей это инструмент принудительной координации, позволяющий быстро выявить, где именно произошел разрыв — на нефтебае, в графике подвоза или в лимитах отгрузки»,— отмечает Дмитрий Жарский.

Эксперт также подчеркивает, что влияние топливного сбоя на экономику Урала может оказаться чувствительным из-за специфики субъекта.

«На Урале много внутрирегиональных перевозок сырья, это особенно критично. В краткосрочной перспективе это приведет к росту издержек бизнеса: перевозчики начнут либо вводить топливные надбавки, либо сокращать рейсы. Прямого скачка цен на полках магазинов это может не вызвать мгновенно, но если процесс затянется на несколько недель, перерасчет неизбежно скажется на ценниках»,— заключил Дмитрий Жарский.

Евгений Рыженьков