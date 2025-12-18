Экстрадированный из Сербии мошенник осужден в Липецке, его подельник в розыске

Левобережный районный суд Липецка приговорил двух фигурантов к реальным срокам по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет). Сергей Титов, экстрадированный из Сербии, получил три года в колонии общего режима и штраф 300 тыс. руб., а его соучастник Даниил Плотников — четыре года и штраф 400 тыс. руб. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В ходе суда было установлено, что с мая 2021 по апрель 2022 года Титов и Плотников заключали фиктивные сделки, а также под предлогом оказания юридической помощи в ходе суда с налоговым органом получили от финансового директора коммерческой организации более 25 млн руб. Выполнять взятые на себя обязательства они не собирались. Титов скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После установления его местонахождения на территории Сербии по запросу Генпрокуратуры России он был экстрадирован. Его соучастник находится в международном розыске.

В начале декабря оперативники управления ФСБ по Воронежской области задержали известного адвоката Сергея Жеребятьева, региональное управление Следственного комитета России может вменять ему покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ульяна Ларионова