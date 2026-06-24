Дмитрий Медведев призвал объявить колониализм преступлением против человечности
Колониализм необходимо закрепить в качестве отдельного состава преступления против человечности. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Реализовать эту идею можно в рамках подготовительного комитета Конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности, пояснил господин Медведев. «Такая мера представляется вполне своевременной и позволит установить ответственность стран Запада за эксплуатацию порабощенных народов»,— добавил он.
По мнению зампреда Совбеза, важным шагом для защиты интересов мирового большинства стало бы требование от стран Запада репараций за «колоссальный ущерб» от колониальных и неоколониальных практик, начиная со времен Великих географических открытий. Это обеспечило бы всем народам равный доступ к экономическим возможностям и ресурсам, а также полномочия для принятия решений, отметил Дмитрий Медведев.
По его словам, Россия готова активно поддержать подобные требования «всех народов Глобального Юго-Востока, которые хотят освободиться от неоколониального гнета». «Ущемление прав колонизированных народов длилось много веков, а значит, у бывших метрополий нет ни юридического, ни морального основания уклоняться от такого рода репарационного правосудия»,— подчеркнул зампред Совбеза.
«За меня такую штуковину никто не напишет»
Генератор неслучайных эпитетов по канонам Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев неоднократно выступал с заявлениями, осуждающими колониальные и неоколониальные практики Запада. Он считает, что страны Запада не готовы отказаться от высокомерного отношения к государствам Азии и Африки, а также продолжают вмешиваться в дела других стран. По его мнению, «коллективный Запад» прибегает к военно-политическому, экономическому и информационному давлению, блокирует свободное развитие и манипулирует сознанием народов, продвигает свои интересы через неравенство в доступе к цифровой инфраструктуре и даже использует климатическую повестку.
Проведение форума сторонников борьбы с неоколониализмом под эгидой «Единой России», председателем которой является Дмитрий Медведев, является частью усилий по противодействию этим тенденциям. Цель форума — защитить интересы стран, которые выступают в качестве эксплуатируемой стороны. Оргкомитет форума, созданный в марте 2023 года, планирует проводить заседания раз в два года и стать постоянной структурой до 2026 года. Россия также призывает к реформированию структур ООН для обеспечения должной представленности государств Глобального Юга, и инициатива о принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об искоренении всех форм неоколониализма родилась на этом форуме.