Дмитрий Медведев призвал объявить колониализм преступлением против человечности

Колониализм необходимо закрепить в качестве отдельного состава преступления против человечности. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Реализовать эту идею можно в рамках подготовительного комитета Конференции по разработке конвенции ООН по предупреждению преступлений против человечности, пояснил господин Медведев. «Такая мера представляется вполне своевременной и позволит установить ответственность стран Запада за эксплуатацию порабощенных народов»,— добавил он.

По мнению зампреда Совбеза, важным шагом для защиты интересов мирового большинства стало бы требование от стран Запада репараций за «колоссальный ущерб» от колониальных и неоколониальных практик, начиная со времен Великих географических открытий. Это обеспечило бы всем народам равный доступ к экономическим возможностям и ресурсам, а также полномочия для принятия решений, отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия готова активно поддержать подобные требования «всех народов Глобального Юго-Востока, которые хотят освободиться от неоколониального гнета». «Ущемление прав колонизированных народов длилось много веков, а значит, у бывших метрополий нет ни юридического, ни морального основания уклоняться от такого рода репарационного правосудия»,— подчеркнул зампред Совбеза.

Анастасия Корня