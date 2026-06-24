В Кушве около 1 тыс. человек остаются без электричества после смерча

В Кушве (Свердловская область), где накануне прошел смерч, без электроснабжения остаются порядка тысячи жителей. Это около 10% от общего числа ранее обесточенных потребителей в городе и пригородных районах, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Михаила Слепухина во «ВКонтакте» Фото: Страница Михаила Слепухина во «ВКонтакте»

По его словам, специалисты «Россетей Урал» совместно с профильными службами ведут восстановление электросетевой инфраструктуры круглосуточно. Всего энергетикам предстоит восстановить 45 ЛЭП уровня напряжения 0,4 кВ и заново построить не менее 14 линий электропередачи.

Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Власти сообщали о 16 пострадавших, госпитализация потребовалась одному человеку. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 21.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Полина Бабинцева