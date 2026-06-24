Долг должен жить

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) представители государства и бизнеса обсудили общее увеличение объема просроченной задолженности в экономике и двукратный рост числа банкротств граждан, признав непростую ситуацию и предложив варианты ее разрешения. По мнению Центробанка РФ, надо делать упор на реструктуризацию долгов физлиц в том числе в рамках процедур несостоятельности. Чтобы банки соглашались на такой шаг, регулятор предложил снизить для них нормы по резервам. Сбербанк идеи ЦБ поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В день открытия ПМЮФ сразу две панели были посвящены различным аспектам в сфере банкротства. На первой сессии, которая касалась развития цифровых технологий и использования ИИ-сервисов для анализа должников, рисков неплатежеспособности и работы с имуществом банкротов, заместитель руководителя ФНС РФ Константин Чекмышев поделился данными о росте просроченных обязательств в экономике в целом. При этом он подчеркнул существенно более низкие темпы накопления долгов перед бюджетом: если увеличение налоговой задолженности на 1 июня 2026 года составило 18,7% год к году, то объем общей просрочки вырос на 25,9% по состоянию на 1 апреля в сравнении с той же датой годом ранее.

Параллельно с этим на второй банкротной сессии форума эксперты, в большинстве своем представляющие интересы крупных кредиторов, обсуждали связанную с этим проблему роста числа банкротств физлиц. Учитывая текущую экономическую ситуацию, директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев заявил, что вмешательство регулятора необходимо уже на входе в кредитные отношения, напомнив, что обеспечение финансовой стабильности является одним из «ключевых мандатов ЦБ». «Мы нацелены на то, чтобы в принципе не допустить условий, когда возникает просроченная необслуживаемая задолженность, потому что это ключевой риск»,— подчеркнул он. Для этого регулятор устанавливает макропруденциальные лимиты — ограничения на выдачу рискованных кредитов и займов для банков и микрофинансовых организаций.

По словам спикера, задачу усложняет текущий экономический контекст: «Мы в стадии прогнозного объективного охлаждения темпов роста нашей экономики. И здесь очевидно, что трудности с обслуживанием долга активно возникают». В этих условиях ЦБ предлагает меры по расширению применения процедур реструктуризации долгов. Кредитные организации в целом охотно идут на реструктуризацию корпоративных долгов, одобряя около 85% заявок бизнеса, однако по долгам физлиц эта цифра в разы ниже, сообщил Андрей Медведев.

При этом ситуация с банкротством граждан, по словам спикера, «очень сильно беспокоит» Центробанк, учитывая, что за последние два года количество этих процедур удвоилось — с 365 тыс. в 2023 году до 636 тыс. в 2025-м.

Предполагается, что инструментом, который должен стимулировать банки более активно предлагать гражданам и применять реструктуризацию долгов, станут изменения в положение №590-П, направленные на снижение для банков нормы по резервам (сейчас для безнадежных ссуд требуется резерв на 100% суммы). Документ, по словам господина Медведева, сейчас находится на стадии разработки. Резервирование будет «не запретительное, не стопроцентное», если в отношении заемщика реализуется реабилитационная процедура, чтобы банки продолжали взаимодействовать с заемщиками, помогая им «встать на ноги и продолжить обслуживание долга», уточнил представитель ЦБ.

Инициативу регулятора на сессии поддержал старший управляющий директор — начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. «Корректировка положения о резервах крайне важна, чтобы кредитные организации были заинтересованы применять реабилитационные процедуры»,— отметил он. По его словам, банки будут голосовать за реструктуризацию в рамках банкротства должников, «только если будут понимать, что им не нужно держать стопроцентный резерв». В целом в случае введения дифференцированного подхода к резервам банки будут больше заинтересованы и чаще будут эти процедуры применять, добавил господин Акимов.

Ян Назаренко, Анна Занина, Санкт-Петербург