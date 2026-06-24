«ВкусВилл» решил закрыть магазины в Казахстане

Российская сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл» закрывает все три торговые точки в Казахстане с 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Во «ВкусВилле» отметили, что закрытие точек связано с пересмотром стратегии развития на казахстанском рынке. Для развития сети необходимо увеличить ассортимент продукции, что пока невозможно из-за действующих в компании требований к качеству и составу товаров.

При этом полностью прекращать деятельность в стране бренд не планирует — он вернется к прежнему формату присутствия и сосредоточится на продажах через маркетплейсы и местных ретейлеров.

В 2023 году «ВкусВилл» поставлял продукцию в Казахстан под собственной маркой через локальных партнеров: Airba Fresh, Wolt Market, а также сети магазинов Small и Eurospar. По такой же схеме ритейлер работает в ОАЭ (через экспресс-доставку YallaMarket) и Китае (при сотрудничестве с местным маркетплейсом Tmall Global).

«ВкусВилл» открыл первый магазин в Алматы 27 апреля 2024 года. В пресс-службе компании отметили, что за два года бренд увеличил долю товаров местных производителей под своей торговой маркой до 30%. В основном, это готовая еда, хлеб, молочная продукция, овощи и фрукты.

В ноябре 2023 года «ВкусВилл» приобрел сеть семейных ресторанов «Андерсон», ранее открытых в Казахстане по франшизе. По данным «Ъ», стоимость активов составила 600–800 млн руб. В пресс-службе продуктовой компании подчеркивали, что сделка позволит расширить группу потребителей в регионе и усилить позиции бренда в сегменте общественного питания. Аналитики рынка также предполагали, что покупка сети поможет ритейлеру увеличить каналы поставки продуктов.