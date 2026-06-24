Медовая игрушка

Красноярская группа Otyken выпустила альбом «Instrumental Fantasy». Инструментальные версии известных произведений коллектива далеки от откровений и часто звучат как поп-эмбиент. Тем не менее альбом, по мнению Игоря Гаврилова, продолжает тренд на мировую популярность нерусскоязычной российской музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Otyken

Фото: РИА Новости Группа Otyken

Фото: РИА Новости

После мирового успеха песни Aigel «Пыяла» (см. “Ъ” от 14 декабря 2023 года) песни на языках российских регионов все увереннее чувствуют себя на мировой сцене. Если башкиры Ay Yola после успеха на родине завирусились с песней «Homay» в Средней Азии и Турции с Азербайджаном, то группа Otyken, в составе которой выступают хакасы, тувинцы и чулымцы, востребована по всему миру.

В 2025 году число подписчиков канала Otyken на YouTube превысило 1 млн, число просмотров клипов — 250 млн, число подписчиков в TikTok — 2,9 млн, а в Spotify у Otyken более 250 тыс. ежемесячных слушателей. Это очень серьезные показатели для нишевой группы, особенно если учитывать, что в России доступ к упомянутым ресурсам сильно затруднен. В 2025 году в Китае Otyken стали звездами местного ТВ и проехали по стране с концертным турне, а нидерландский диджей Уммет Озкан сделал ремикс на их песню «Altay», открыв их для аудитории танцевальной электронной музыки.

Главный хит Otyken — «Legend», у клипа на эту песню 19 млн просмотров на YouTube. У клипа «Storm» — 12 млн просмотров. По сути, это вполне прямолинейная поп-музыка, без мелодических и композиционных откровений.

Предсказуемое сочетание «современных» инструментов и всевозможной северной архаики с непременным использованием горлового пения. На переднем плане — несколько молодых, зажигательно танцующих и зычно взвизгивающих коренных сибирячек с необычными инструментами. Оголтелая экзотизация налицо, но глаз не оторвать.

«Если мы уйдем слишком далеко в этнику, мы не получим широкую аудиторию,— говорил в недавнем интервью авторитетному американскому изданию SPIN основатель и продюсер группы Андрей Чернецов,— но если мы будем играть слишком современно, мы рискуем потерять свои корни». Андрей Чернецов одновременно с работой в Otyken выполняет обязанности директора красноярского Музея меда и этнографии. Потомственный пчеловод, также известный как Андрей Медонос, фактически выступил в роли местного Саймона Фуллера, собрав что-то вроде сибирских Spice Girls — поп-группу с сильным этническим колоритом, но далекую от сумрачного волшебства любимцев Фрэнка Заппы «Хуун-Хуур-Ту» или cтепного металла The MU.

Несмотря на простоту затеи, SPIN в недавней публикации не скрывает восхищения девушками. И их инструментами: «Игил напоминает виолончель и может издавать звуки, похожие на мычание коровы, ржание лошади или блеяние овцы».

Главные хиты Otyken способны захватить внимание на короткой дистанции, но первооткрывателями группу не назовешь. После прослушивания только что вышедшего альбома «Instrumental Fantasy» становится окончательно ясно, что неизведанных глубин в музыке группы нет и самое радикальное, что можно сделать, например, с «Legend»,— это добавить в песню гитар в стиле Rammstein, этот прием еще никого не подводил. «Storm» без слов становится саундтреком к программам канала National Geographic, а песня «Chukotka» оказывается фортепианным клише с отчетливым влиянием советского кинокомпозиторского наследия.

Тем не менее выходит, что именно этот культурный слой — Otyken и прочие разработчики экзотичных музыкальных приисков — способен двигать российскую неакадемическую музыку на мировой рынок. Да и вообще, совсем неплохо, когда во всем мире слушают группу, название которой переводится как «место, где воины складывали оружие и вели переговоры».