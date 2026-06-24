Максиму Круглову дали семь лет за дискредитацию армии
Замоскворецкий районный суд приговорил зампреда партии «Яблоко» к семи годам колонии общего режима. Ему вменяли два эпизода распространения фейков об армии. Причиной возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram-канале политика от 2022 года. В них речь идет о событиях в украинском городе Буче, а также в ныне российском Мариуполе. В прениях ему просили дать восемь лет.
Максим Круглов
Фото: Ефим Брянцев
Политик вину не признал. На суде он отметил, что в своих постах опирался на данные главного комиссара по правам человека ООН — организации, которая во многом спонсируется РФ. «Нет закона, который признавал бы эту информацию заведомо ложной»,— заявил он.
Также господин Круглов заявил, что, согласно обвинительному заключению, умысел на совершение преступления у него возник в 2020 году во время создания канала. При этом статью, которую вменяют политику, ввели только в 2022 году.
«Желаю вам всего самого лучшего»,— ответил политик на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.
На заседание пришла большая группа поддержки Максима Круглова — однопартийцы, друзья, студенты и родственники. В их числе: основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава партии Николай Рыбаков, глава московского отделения Кирилл Гончаров, политик Борис Надеждин, а также представители нескольких иностранных посольств.
В последнем слове перед приговором господин Круглов заявил, что в своей профессиональной деятельности стремился к тому, чтобы Россия была демократичной страной. «И мы старались с товарищами это приблизить. То, что произошло со мной, доказывает, что мы были правы в своей оценке сложившейся ситуации»,— рассказал господин Круглов. Он также высказал мнение, что в России всегда происходила борьба двух направлений — либерального и ультраконсервативного. «К сожалению, то у одной, то у другой стороны возникает желание другую уничтожить»,— заявил политик.
Уголовное дело против Максима Круглова по статье о распространении фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) было возбуждено осенью 2025 года после задержания политика в Санкт-Петербурге, куда он ездил к другу. Следственные действия и обыски проводились в ночь после задержания, при этом сам политик содержался в СИЗО с октября 2025 года, а в апреле 2026 года ему было продлено содержание под стражей на полгода. Поручительства за Круглова, включая личную готовность внести залог от главы партии «Яблоко» Николая Рыбакова и основателя партии Григория Явлинского, а также других однопартийцев и даже участника СВО, не повлияли на решение об аресте.
Обвинение касалось двух постов в Telegram-канале Круглова от апреля 2022 года, в которых, по данным «Ъ», говорилось о событиях в украинском городе Буча и числе погибших мирных граждан в Мариуполе по данным ООН. Политик не признал вину, а его адвокаты посчитали обвинение абсурдным и основанным на предположениях. Отметим, что в октябре 2025 года Росфинмониторинг внес Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов, что повлекло заморозку его банковских счетов.
Максим Круглов — кандидат политических наук, руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год и в 2023 году стал зампредом партии. Он активно выступал с критикой поправок к Конституции, добивался отставки главы Мосгоризбиркома и предлагал расширить полномочия столичного парламента. В марте 2022 года он был одним из организаторов несогласованного шествия «За мир!». В 2023 году фракция «Яблоко» в Мосгордуме внесла проект амнистии по уголовным статьям, связанным с фейками и дискредитацией армии, выражая надежду, что «милосердие окажется выше политических расхождений».