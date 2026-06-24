Максиму Круглову дали семь лет за дискредитацию армии

Замоскворецкий районный суд приговорил зампреда партии «Яблоко» к семи годам колонии общего режима. Ему вменяли два эпизода распространения фейков об армии. Причиной возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram-канале политика от 2022 года. В них речь идет о событиях в украинском городе Буче, а также в ныне российском Мариуполе. В прениях ему просили дать восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Круглов

Фото: Ефим Брянцев Максим Круглов

Фото: Ефим Брянцев

Политик вину не признал. На суде он отметил, что в своих постах опирался на данные главного комиссара по правам человека ООН — организации, которая во многом спонсируется РФ. «Нет закона, который признавал бы эту информацию заведомо ложной»,— заявил он.

Также господин Круглов заявил, что, согласно обвинительному заключению, умысел на совершение преступления у него возник в 2020 году во время создания канала. При этом статью, которую вменяют политику, ввели только в 2022 году.

«Желаю вам всего самого лучшего»,— ответил политик на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.

На заседание пришла большая группа поддержки Максима Круглова — однопартийцы, друзья, студенты и родственники. В их числе: основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава партии Николай Рыбаков, глава московского отделения Кирилл Гончаров, политик Борис Надеждин, а также представители нескольких иностранных посольств.

В последнем слове перед приговором господин Круглов заявил, что в своей профессиональной деятельности стремился к тому, чтобы Россия была демократичной страной. «И мы старались с товарищами это приблизить. То, что произошло со мной, доказывает, что мы были правы в своей оценке сложившейся ситуации»,— рассказал господин Круглов. Он также высказал мнение, что в России всегда происходила борьба двух направлений — либерального и ультраконсервативного. «К сожалению, то у одной, то у другой стороны возникает желание другую уничтожить»,— заявил политик.

Ефим Брянцев