Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 10

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице сбили 11 дронов. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Московский аэропорт Внуково с 12:13 работает с ограничениями. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров также предупреждают о возможных изменениях в расписании. Остальные московские авиагавани принимают и выпускают самолеты штатно.