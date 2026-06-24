Золото на бирже Comex впервые с ноября опустилось ниже $4000 за унцию
Биржевые цены на золото впервые с 18 ноября 2025 года упали ниже $4 тыс. за унцию. В 16:01 мск фьючерсы на COMEX снизились на 3,91%, до $3987,3 за унцию. В ноябре стоимость драгметалла сократилась на 1,85%, до $3999. Всего с начала года котировки золота упали на 8%.
10 июня стоимость золота на бирже опустилась ниже $4100: фьючерсы на золото с поставкой в августе на Comex впервые с 24 ноября 2025 года опустились ниже $4,1 тыс. за тройскую унцию. Тогда за сутки цена драгметалла упала на $190 за тройскую унцию (-4,45%).
Снижение цен на золото происходит на фоне различных факторов, включая ожидания по ужесточению или смягчению денежно-кредитной политики США. Например, в конце 2023 года котировки золота выросли из-за надежд на завершение цикла роста ставки ФРС, а в начале 2026 года падение произошло на фоне заявления о возможном назначении нового главы ФРС, который считался сторонником жесткого контроля инфляции. Также на цены влияют геополитические события — так, рост цен в начале 2026 года был связан с действиями США в Венесуэле и Сирии, а также с заявлениями Трампа по Гренландии. Важную роль в стабилизации цен играет интерес к металлу со стороны центральных банков различных стран.