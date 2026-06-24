В Екатеринбурге 28 июня ограничат движение транспорта из-за забега
В Екатеринбурге 28 июня состоится спортивно-массовое мероприятие «ЗОбег». В связи с его проведением в городе будет временно ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Так, с 06:00 до 16:00 движение для всех видов транспорта будет закрыто:
- по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара;
- по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара;
- по Новосинарскому бульвару, от Универсиады до Варшавской;
- по улице 100-летия Уральского университета, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара.
Кроме того, с 00:01 до 16:00 на этих участках запретят остановку и стоянку транспорта.
Проезд к жилому комплексу «Новокольцовский» и обратно будет возможен только по улице Федора Заостровского.
На время проведения забега изменятся и маршруты общественного транспорта. Автобус № 56 сократят до остановки «Птицефабрика». Маршруты № 65 и № 66 проследуют без заезда в Новокольцовский микрорайон, а автобус № 44 будет направлен в объезд через Сибирский тракт.