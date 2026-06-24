На Ямале разрешат бесплатно провозить велосипеды в автобусах

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разрешат бесплатно провозить велосипеды в автобусах, сообщили в пресс-службе правительства округа. Новые правила ввели по инициативе жителя Салехарда, активиста клуба «ВелоЯмал» Андрея Жукова в рамках программы «Ямал-100». Его предложение поддержал окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам автора инициативы, ранее единых правил не было: решение о провозе велосипеда зависело от водителя. В настоящий момент в локальные акты ямальских муниципалитетов уже внесли изменения. В автобусах можно будет бесплатно провозить один велосипед на человека. Пассажиру необходимо будет заходить через вторую дверь и размещать велосипед на накопительной площадке.

Полина Бабинцева