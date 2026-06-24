ФСИН сообщила о работе почти 1,4 тыс. внештатных священников в колониях

По состоянию на 1 июня 2026 года в российских колониях работают почти 1,4 тыс. внештатных священнослужителей, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на сессии Петербургского международного юридического форума. Он пояснил, что 80% из них — представители РПЦ, 20% занимают представители других конфессий.

Работа с верующими сейчас ведется в 1,6 тыс. учреждений ФСИН. За прошедший год к работе с верующими были привлечены еще 205 специалистов. Должности начальника по работе с верующими в 2025 году ввели еще в 70 местах лишений свободы. Господин Гостев отметил, что речь идет об учреждениях, в которых содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, женщины и несовершеннолетние.

Вводить должности помощников начальников учреждений ФСИН по работе с верующими начали с 1 января 2024 года по инициативе Минюста. Предложение было поддержано патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Синодальным отделом по тюремному служению. Изначально такие специалисты появились в СИЗО, с 2025 года инициативу распространили на колонии и тюрьмы.

Полина Мотызлевская