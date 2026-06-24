ФСИН сообщила о работе почти 1,4 тыс. внештатных священников в колониях
По состоянию на 1 июня 2026 года в российских колониях работают почти 1,4 тыс. внештатных священнослужителей, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев на сессии Петербургского международного юридического форума. Он пояснил, что 80% из них — представители РПЦ, 20% занимают представители других конфессий.
Работа с верующими сейчас ведется в 1,6 тыс. учреждений ФСИН. За прошедший год к работе с верующими были привлечены еще 205 специалистов. Должности начальника по работе с верующими в 2025 году ввели еще в 70 местах лишений свободы. Господин Гостев отметил, что речь идет об учреждениях, в которых содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, женщины и несовершеннолетние.
Вводить должности помощников начальников учреждений ФСИН по работе с верующими начали с 1 января 2024 года по инициативе Минюста. Предложение было поддержано патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Синодальным отделом по тюремному служению. Изначально такие специалисты появились в СИЗО, с 2025 года инициативу распространили на колонии и тюрьмы.
Инициатива по введению должностей помощников начальников мест лишения свободы и следственных изоляторов (СИЗО) по работе с верующими является результатом продолжительного сотрудничества Русской Православной Церкви и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Должности помощников начальников СИЗО были введены с 1 января 2024 года, а впоследствии аналогичная мера была распространена на колонии и тюрьмы, включая исправительные учреждения для пожизненно осужденных, женщин и несовершеннолетних. Назначение на эти должности предполагает священнослужителей традиционных религий России с учётом региональной специфики. Ожидается, что такая деятельность способствует формированию у осужденных чувства ответственности и раскаяния, а также помогает в профилактике суицидов и экстремизма среди заключенных.
Введение этих должностей не потребовало дополнительных бюджетных затрат, поскольку было осуществлено за счет перераспределения существующих вакансий во ФСИН. Оклады тюремных капелланов в СИЗО, в свою очередь, будут финансироваться из федерального бюджета, что закреплено приказом Минтруда России от октября 2023 года. Однако представители некоторых религиозных конфессий отмечали, что инициатива может столкнуться с организационными и кадровыми трудностями, а также высказывали опасения, что священников могут начать воспринимать как часть уголовно-исполнительной системы.