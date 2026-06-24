Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Sayles / AP Фото: Matt Sayles / AP

Голливудские звезды открыли реестр использования цифровых голосов и образов. Кейт Бланшетт и Хавьер Бардем при поддержке Мерил Стрип, Джорджа Клуни, Тома Хэнкса и еще нескольких актеров объявили о запуске сайта rslmedia.org. Это бесплатный ресурс, где любой артист может зарегистрироваться и указать степень согласия. Зеленый цвет — голос и образ использовать можно, желтый — только за деньги и по договоренности, красный — запрещено. По сути, это первая попытка создать глобальную базу данных, понятную не только людям, но и нейросетям.

Том Хэнкс недавно выразил опасения относительно использования его голоса в потенциальном продолжении мультфильма «История игрушек». По словам артиста, Disney уже сегодня технически способна сделать это, потому что есть огромная цифровая база его реплик в роли ковбоя Вуди. Актер не против самого использования ИИ, например, для омоложения внешности в кино, когда это требует сценарий. Важно, чтобы процедура имела частный характер и была проведена только с разрешения.

Напомню, в 2023 году в сети появилась реклама стоматологической клиники с цифровым двойником Тома Хэнкса. Актер к этому не имел отношения — его голос и образ использовали без спроса. В российской творческой среде похожие ситуации тоже были. Актриса дубляжа Алена Андронова обнаружила в интернете рекламу со своим голосом, который она не записывала.

В 2025 году случился скандал с игрой Fortnite, где появился персонаж Дарта Вейдера из саги «Звездные войны». Он общался с игроками в реальном времени голосом, синтезированным на основе записей Джеймса Эрла Джонса. Наследники согласие выдали, а американский профсоюз киноактеров был против и подал жалобу.

До появления реестра некоторые голливудские звезды уже пытались обезопасить себя. К примеру, Мэттью Макконахи и Майкл Кейн заключили сделки с компанией ElevenLabs. Макконахи даже вложил в нее деньги. Один из первых планов — озвучить собственный новостной бюллетень на испанском языке своим же голосом. С регулированием вопроса цифровых копий пока сложно везде — законодатели просто не успевают за технологиями.

Александр Леви