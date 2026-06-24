Путин в Жуковском осмотрел новейшие российские самолеты

Президент России Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на территорию Летно-исследовательского института имени Громова. Президенту показали образцы новой российской авиатехники, передает ТАСС. Экскурсию для президента провели глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, главные конструкторы МС-21 Виталий Нарышкин и SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в кабине пассажирского самолета SJ-100 (24 июня 2026 года)

Фото: Sputnik / Yuri Kochetkov / Pool / Reuters Владимир Путин в кабине пассажирского самолета SJ-100 (24 июня 2026 года)

Фото: Sputnik / Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Главе государства продемонстрировали модернизированную версию регионального самолета Ил-114-300, который ранее презентовали на ПМЭФ. Он должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Первые три самолета поставят в этом году, а еще столько же — в следующем. Также господин Путин осмотрел ближнемагистральный лайнер SJ-100. Ранее самолет выпускался в международной кооперации, но после введения санкций в 2022 году проект приостановили. В 2027 году ожидается начало поставок самолета в полностью импортозамещенной версии. Президенту представили также самолет МС-21, разработанный для внутренних и международных рейсов. Он должен заменить устаревшие советские модели и составить конкуренцию иностранным авиасудам.

Главу государства сопровождали глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Позже президент проведет там совещание по развитию авиационной отрасли.