Путин в Жуковском осмотрел новейшие российские самолеты
Президент России Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский на территорию Летно-исследовательского института имени Громова. Президенту показали образцы новой российской авиатехники, передает ТАСС. Экскурсию для президента провели глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, главные конструкторы МС-21 Виталий Нарышкин и SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.
Владимир Путин в кабине пассажирского самолета SJ-100 (24 июня 2026 года)
Фото: Sputnik / Yuri Kochetkov / Pool / Reuters
Главе государства продемонстрировали модернизированную версию регионального самолета Ил-114-300, который ранее презентовали на ПМЭФ. Он должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Первые три самолета поставят в этом году, а еще столько же — в следующем. Также господин Путин осмотрел ближнемагистральный лайнер SJ-100. Ранее самолет выпускался в международной кооперации, но после введения санкций в 2022 году проект приостановили. В 2027 году ожидается начало поставок самолета в полностью импортозамещенной версии. Президенту представили также самолет МС-21, разработанный для внутренних и международных рейсов. Он должен заменить устаревшие советские модели и составить конкуренцию иностранным авиасудам.
Главу государства сопровождали глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Позже президент проведет там совещание по развитию авиационной отрасли.
Визит Владимира Путина в Жуковский и осмотр новых самолётов укладывается в общую стратегию развития отечественной авиационной отрасли. К 2030 году российские авиакомпании ожидают поставку 1,8 тыс. современных самолётов и вертолётов российского производства. На данный момент активно ведутся работы по сертификации новых типов авиатехники, таких как импортозамещённый Sukhoi Superjet, и других моделей, однако в ноябре 2023 года сообщалось, что поставки региональных Ил-114 будут перенесены на конец 2025 года.
Задержки с поставками SJ-100, например, объясняются продолжающимися испытаниями двигателей нового поколения ПД-8. Предполагалось, что регулярные рейсы на SJ-100 начнутся не ранее второй половины или конца 2024 года. Уже в декабре 2025 года Минпромторг подписал контракты на поставку 18 самолётов МС-21 и 42 SJ-100, при этом основной заказчик — группа «Аэрофлот» — рассчитывает получить 106 самолётов к 2030 году.
Президент неоднократно подчеркивал важность развития отечественной авиации. Ранее он настаивал на увеличении закупок для производства российских самолётов, несмотря на то, что Минтранс принял решение сохранить иностранные самолёты в стране. Также обсуждалась необходимость создания сверхзвукового пассажирского самолёта, поскольку, по мнению министра транспорта Виталия Савельева, Россия с её просторами не сможет обойтись без такой авиации.