Выдача автокредитов в Удмуртии упала на 13,4% в мае

1,5 тыс. автокредитов выдали жителям Удмуртии в мае, что на 13,4% меньше, чем в апреле. Падение оказалось самым сильным среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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В целом по стране количество выданных автокредитов сократилось на 4,4% — до 84,9 тыс. Год к году, напротив, наблюдается небольшой рост: на 3,3% больше, чем в мае 2025 года.

«Выдача автокредитов, в целом, продолжает оставаться на невысоком уровне. Это свидетельствует о не очень активном спросе из-за прошедшего повышения утильсбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем»,— рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Следом за Удмуртией сильно сократилась выдача в Самарской (–11,7%) и Белгородской (–11,3%) областях, а также в Башкортостане и Вологодской области (-8,7% в обоих субъектах). В Красноярском крае (+4,3%), Ростовской области (+0,9%) и Ставропольском крае (+0,6%) выдача, напротив, выросла.

По последним данным НБКИ в апреле 2026 года средний размер выданных автокредитов составил 1,48 млн. руб. Средний срок выплат за новые автомобили и автомобили с пробегом составил 6 лет.

Карина Пырина