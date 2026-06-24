Число суицидов в местах лишения свободы сократилось на 18% в 2025 году
Директор ФСИН Аркадий Гостев заявил, что привлечение осужденных к спортивным мероприятиям в рамках системы пробации дало результаты в части «поддержания нормальной оперативной обстановки». Число преступлений, совершенных в местах лишения свободы, снизилось в 2025 году на 31%, фактов насилия или оскорблений в отношении сотрудников ФСИН — на 30%. Число суицидов в местах лишения свободы сократилось на 18%, сообщил господин Гостев.
Он отметил, что в 2025 году в колониях и СИЗО состоялось более тысячи спортивных состязаний, в них приняли участие 30 тыс. осужденных. «Привлечь к спортивным мероприятиям тех, кто находится под контролем уголовно-исполнительных инспекций, у нас получается меньше. Потому что там люди по большей степени предоставлены сами себе и, извините, самостоятельны в выборе досуга», — пояснил господин Гостев.
Пробация — существующая с 2024 года система поддержки осужденных, направленная на их «ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию». Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для уже покинувших колонию).
В целом, число заключенных в российских исправительных учреждениях продолжает снижаться. По данным ФСИН, к 1 января 2025 года их количество сократилось до 313 тыс. человек, тогда как на 1 января 2023 года их было 433 тыс. Это объясняется гуманизацией уголовной политики и расширением практики назначения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Директор ФСИН Аркадий Гостев также отметил, что на снижение числа заключенных влияет работа по подбору контрактников в Вооруженные силы. В частности, около 16 тыс. заключенных задействованы в изготовлении продукции для ВС РФ. Сама система пробации, действующая в России с 2024 года, не имеет мировых аналогов, и Минюст рассчитывает на помощь НКО в ее реализации.
Однако, несмотря на общее снижение числа заключенных, статистика смертности в местах лишения свободы, по данным Минюста в марте 2023 года, оставалась на прежнем уровне. Это указывало на потенциальные проблемы с медицинским обеспечением осужденных, и Минюст планировал провести «ревизию» этого аспекта.