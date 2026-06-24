Число суицидов в местах лишения свободы сократилось на 18% в 2025 году

Директор ФСИН Аркадий Гостев заявил, что привлечение осужденных к спортивным мероприятиям в рамках системы пробации дало результаты в части «поддержания нормальной оперативной обстановки». Число преступлений, совершенных в местах лишения свободы, снизилось в 2025 году на 31%, фактов насилия или оскорблений в отношении сотрудников ФСИН — на 30%. Число суицидов в местах лишения свободы сократилось на 18%, сообщил господин Гостев.

Он отметил, что в 2025 году в колониях и СИЗО состоялось более тысячи спортивных состязаний, в них приняли участие 30 тыс. осужденных. «Привлечь к спортивным мероприятиям тех, кто находится под контролем уголовно-исполнительных инспекций, у нас получается меньше. Потому что там люди по большей степени предоставлены сами себе и, извините, самостоятельны в выборе досуга», — пояснил господин Гостев.

Пробация — существующая с 2024 года система поддержки осужденных, направленная на их «ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию». Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для уже покинувших колонию).

Полина Мотызлевская