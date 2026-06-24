В МИД России назвали МУС безнадежным и призвали его распустить
Россия публично призывает все страны, которые состоят в Международном уголовном суде (МУС), выходить из него. Об этом «РИА Новости» сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
«Мы не скрываем это, мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют в этом суде, из него выходить»,— сказал господин Мусихин. По его словам, российская сторона считает, что МУС «невозможно исправить изнутри», и он «подлежит роспуску». Максим Мусихин заявил о коррупции в суде, который за деньги «выполняет заказы» заинтересованных стран.
МУС — это орган международной уголовной юстиции, который базируется в Гааге. Он основан на Римском статуте, вступившем в силу в 2002 году. Сейчас в МУС состоят 125 государств. Юрисдикцию суда не признали Россия, США, Китай, Израиль и другие. В 2023-м прокурор МУС Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Позиция России, призывающей к роспуску Международного уголовного суда (МУС), обусловлена давним непризнанием его юрисдикции. Россия подписала Римский статут, учредивший МУС, в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году и вовсе отказалась от намерений стать участником этого органа. США также не признают юрисдикцию МУС, отозвав свою подпись под Римским статутом в 2002 году, а в 2025 году экс-президент Дональд Трамп предлагал объединить усилия с Россией и Китаем против МУС. Китай также не является участником МУС, как и Индия, Иран и большинство арабских стран.
В 2023 году Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении прокурора Карима Ахмад Хана и судей МУС после выдачи ими ордеров на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В декабре 2025 года Мосгорсуд приговорил к срокам от 3,5 до 15 лет заключения заочно девятерых представителей МУС, включая Карима Хана, признав их виновными в незаконном привлечении к уголовной ответственности. Тем не менее, ордеры МУС могут способствовать дипломатической изоляции Москвы и усложнить выезд обвиняемых за границу.
Венгрия, которая являлась участником МУС с 2001 года, в мае 2025 года также приняла решение о выходе из суда, обвинив его в политизированности и используя для достижения собственных целей. Поводом стало решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Несмотря на призывы России, по состоянию на май 2025 года участниками МУС являются 124 государства, а ряд стран, включая Германию, Армению и Австрию, подтвердили свои обязательства выполнять решения МУС.