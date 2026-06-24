В МИД России назвали МУС безнадежным и призвали его распустить

Россия публично призывает все страны, которые состоят в Международном уголовном суде (МУС), выходить из него. Об этом «РИА Новости» сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

«Мы не скрываем это, мы публично призываем все заинтересованные страны, которые по ошибке там участвуют в этом суде, из него выходить»,— сказал господин Мусихин. По его словам, российская сторона считает, что МУС «невозможно исправить изнутри», и он «подлежит роспуску». Максим Мусихин заявил о коррупции в суде, который за деньги «выполняет заказы» заинтересованных стран.

МУС — это орган международной уголовной юстиции, который базируется в Гааге. Он основан на Римском статуте, вступившем в силу в 2002 году. Сейчас в МУС состоят 125 государств. Юрисдикцию суда не признали Россия, США, Китай, Израиль и другие. В 2023-м прокурор МУС Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.