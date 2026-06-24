Директор ФСИН пожаловался на нехватку бюджета для улучшения условий заключенных

Директор ФСИН Аркадий Гостев заявил о высоком уровне вовлеченности общественных организаций в работу с осужденными. На сессии Петербургского международного юридического форума он рассказал, что основной запрос от общественников — просьба улучшить условия для заключенных. По словам господина Гостева, ФСИН не хватает на это бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Да двумя руками за! — обратился господин Гостев к правозащитникам. — Но весь вопрос в возможностях. Вот на вещевое имущество нам в 2025 году выделили 47% от наших потребностей. На ремонт — 24,5%».

Он отметил, что ФСИН готова к рассмотрению конкретных, «не популистских», предложений от общественных организаций по части их взаимодействия с осужденными. Речь идет в основном о тех организациях, которые занимаются созданием центров пробации в регионах.

Господин Гостев поблагодарил общественников за взаимодействие со службой и участие в системе пробации. «Слова благодарности за ту работу, инициативную работу, новаторскую работу, которую вы взвалили на себя. Это сложно будет, это трудно будет. Но мы работаем вместе», — заключил глава ФСИН.

Полина Мотызлевская