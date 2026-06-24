Директор ФСИН пожаловался на нехватку бюджета для улучшения условий заключенных
Директор ФСИН Аркадий Гостев заявил о высоком уровне вовлеченности общественных организаций в работу с осужденными. На сессии Петербургского международного юридического форума он рассказал, что основной запрос от общественников — просьба улучшить условия для заключенных. По словам господина Гостева, ФСИН не хватает на это бюджетных средств.
Аркадий Гостев
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Да двумя руками за! — обратился господин Гостев к правозащитникам. — Но весь вопрос в возможностях. Вот на вещевое имущество нам в 2025 году выделили 47% от наших потребностей. На ремонт — 24,5%».
Он отметил, что ФСИН готова к рассмотрению конкретных, «не популистских», предложений от общественных организаций по части их взаимодействия с осужденными. Речь идет в основном о тех организациях, которые занимаются созданием центров пробации в регионах.
Господин Гостев поблагодарил общественников за взаимодействие со службой и участие в системе пробации. «Слова благодарности за ту работу, инициативную работу, новаторскую работу, которую вы взвалили на себя. Это сложно будет, это трудно будет. Но мы работаем вместе», — заключил глава ФСИН.
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Кадры из жизни заключенных и надзирателей
Проблема недостаточного финансирования в ФСИН не нова. Руководители ведомства регулярно жалуются на нехватку бюджета, которая влияет на различные аспекты его деятельности. Например, в марте 2023 года глава Минюста Константин Чуйченко призывал ФСИН активнее модернизировать объекты, указывая на дефицит помещений для свиданий и высокий износ зданий. В августе 2024 года Генпрокуратура выявила нарушения в исправительных учреждениях Чувашии, в том числе связанные с материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением заключенных, что также может быть следствием нехватки средств.
Помимо бюджетных ограничений, ФСИН сталкивается с кадровым дефицитом, который в некоторых регионах достигает 50%. В марте 2026 года директор ФСИН Аркадий Гостев сообщал, что нехватка личного состава превысила 30,5%, что увеличивает нагрузку на сотрудников и приводит к их увольнениям. В 2023 году Гостев отмечал дефицит в 23%.
Несмотря на эти проблемы, ФСИН активно участвует в реализации закона о пробации, направленного на социальную адаптацию осужденных. При этом некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой бывших заключенных, также нуждаются в понятной системе государственного финансирования, так как не у всех регионов есть средства для этой цели.
Система исполнения наказаний в России уже давно нуждается в реформе, о чем свидетельствуют многочисленные скандалы, расследования и инциденты, такие как захваты заложников в исправительных колониях. Руководство ФСИН, хоть и признает проблемы, зачастую считает, что система работает исправно, а недостатки являются частными случаями. Улучшение условий содержания заключенных и ресоциализация требуют комплексных решений и достаточного финансирования.