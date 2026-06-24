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Директор ФСИН пожаловался на нехватку бюджета для улучшения условий заключенных

Директор ФСИН Аркадий Гостев заявил о высоком уровне вовлеченности общественных организаций в работу с осужденными. На сессии Петербургского международного юридического форума он рассказал, что основной запрос от общественников — просьба улучшить условия для заключенных. По словам господина Гостева, ФСИН не хватает на это бюджетных средств.

Аркадий Гостев

Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Аркадий Гостев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Да двумя руками за! — обратился господин Гостев к правозащитникам. — Но весь вопрос в возможностях. Вот на вещевое имущество нам в 2025 году выделили 47% от наших потребностей. На ремонт — 24,5%».

Он отметил, что ФСИН готова к рассмотрению конкретных, «не популистских», предложений от общественных организаций по части их взаимодействия с осужденными. Речь идет в основном о тех организациях, которые занимаются созданием центров пробации в регионах.

Господин Гостев поблагодарил общественников за взаимодействие со службой и участие в системе пробации. «Слова благодарности за ту работу, инициативную работу, новаторскую работу, которую вы взвалили на себя. Это сложно будет, это трудно будет. Но мы работаем вместе», — заключил глава ФСИН.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

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По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

Фото: Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пошивочный цех в женской колонии

Пошивочный цех в женской колонии

Фото: Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пункт хранения оружия

Пункт хранения оружия

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Комендантско-диспетчерский пункт

Комендантско-диспетчерский пункт

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-22 в Красноярске

Женская ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проверка камеры в ИК-6 в Хабаровском крае («Снежинка»)

Проверка камеры в ИК-6 в Хабаровском крае («Снежинка»)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

ИК-4 в Ленинградской области

ИК-4 в Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

ИК-18 в Новосибирской области

ИК-18 в Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Столовая в ИК-4 в Белгородской области

Столовая в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лечебно-исправительная колония №1 в Алтайском крае

Лечебно-исправительная колония №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

КПП в ИК-4 в Белгородской области

КПП в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Осужденный с постельными принадлежностями на территории лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Осужденный с постельными принадлежностями на территории лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Сотрудник лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Сотрудник лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

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По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

Фото: Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пошивочный цех в женской колонии

Фото: Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пункт хранения оружия

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Комендантско-диспетчерский пункт

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проверка камеры в ИК-6 в Хабаровском крае («Снежинка»)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

ИК-4 в Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

ИК-18 в Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Столовая в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лечебно-исправительная колония №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

КПП в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Осужденный с постельными принадлежностями на территории лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Сотрудник лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблема недостаточного финансирования в ФСИН не нова. Руководители ведомства регулярно жалуются на нехватку бюджета, которая влияет на различные аспекты его деятельности. Например, в марте 2023 года глава Минюста Константин Чуйченко призывал ФСИН активнее модернизировать объекты, указывая на дефицит помещений для свиданий и высокий износ зданий. В августе 2024 года Генпрокуратура выявила нарушения в исправительных учреждениях Чувашии, в том числе связанные с материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением заключенных, что также может быть следствием нехватки средств.

Помимо бюджетных ограничений, ФСИН сталкивается с кадровым дефицитом, который в некоторых регионах достигает 50%. В марте 2026 года директор ФСИН Аркадий Гостев сообщал, что нехватка личного состава превысила 30,5%, что увеличивает нагрузку на сотрудников и приводит к их увольнениям. В 2023 году Гостев отмечал дефицит в 23%.

Несмотря на эти проблемы, ФСИН активно участвует в реализации закона о пробации, направленного на социальную адаптацию осужденных. При этом некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой бывших заключенных, также нуждаются в понятной системе государственного финансирования, так как не у всех регионов есть средства для этой цели.

Система исполнения наказаний в России уже давно нуждается в реформе, о чем свидетельствуют многочисленные скандалы, расследования и инциденты, такие как захваты заложников в исправительных колониях. Руководство ФСИН, хоть и признает проблемы, зачастую считает, что система работает исправно, а недостатки являются частными случаями. Улучшение условий содержания заключенных и ресоциализация требуют комплексных решений и достаточного финансирования.

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