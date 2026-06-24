Китайский LineShine стал самым мощным суперкомпьютером в мире

Суперкомпьютер LineShine из Китая занял первое место в регулярно обновляемом рейтинге самых мощных устройств мира TOP500. С 2024 года рейтинг возглавлял американский суперкомпьютер El Capitan. Это первый случай с 2017 года, когда китайский суперкомпьютер занимает первое место в этом рейтинге.

Составители TOP500 сообщают, что производительность LineShine составила 2,198 эксафлопса (1018 флопс — это мера производительности компьютеров) против 1,809 эксафлопса у El Capitan. LineShine был построен Шэньчжэньским центром облачных вычислений и работает в Национальном центре суперкомпьютеров в Шэньчжэне.

Составители рейтинга также сообщают, что теперь в мире есть пять, а не четыре, как раньше, суперкомпьютеров с производительностью, превышающей 1 эксафлопс. Помимо LineShine и El Capitan такой мощности достигают еще два суперкомпьютера из США и один из Германии. Впервые производительность суперкомпьютера превысила 1 эксафлопс в 2022 году.

Яна Рождественская