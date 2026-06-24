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Самарской губдуме предложили обсудить снабжение топливом предприятий и автомобилистов

Самарской губернской думе предложено включить в повестку очередного заседания вопрос о мерах, которые принимает региональное правительство, чтобы обеспечить автомобильным топливом предприятия и автовладельцев области. С соответствующей инициативой выступил депутат губдумы Максим Федоров.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о том, что в регионе на две недели вводятся ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей. Теперь на АЗС можно приобрести не более 40 л бензина и 100 л дизеля. При этом в Самарской области был запрещен отпуск топлива в канистры и прочие емкости.

Ограничения не коснутся промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также городских и специальных служб. Меры приняты в связи с повышенным спросом на топливо в регионе.

Георгий Портнов