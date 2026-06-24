С поста главного тренера курского ФК «Авангард» ушел Игорь Беляев

Игорь Беляев покинул пост главного тренера курского футбольного клуба (ФК) «Авангард». Кандидатура нового руководителя команды пока не определена. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный тренер курского ФК «Авангард» Игорь Беляев

Фото: с официальной страницы «Вконтакте» курского ФК «Авангард» Бывший главный тренер курского ФК «Авангард» Игорь Беляев

Фото: с официальной страницы «Вконтакте» курского ФК «Авангард»

Игорь Беляев родился 30 августа 1975 года в Курске. С 1996 года выступал за местный «Авангард». В 2005 году в составе «Авангарда-2» стал лучшим бомбардиром зоны «ЛФК Черноземье». Тренерскую карьеру начал в 2013 году с должности старшего тренера «Авангарда». С 24 апреля по 31 мая 2014 года исполнял обязанности главного тренера после отставки Игоря Зазулина. В январе 2015 года назначен главным тренером, сменив Сергея Булатова. По итогам сезона 2016/17 вывел команду в Футбольную национальную лигу. В сентябре 2017 года оставил пост главного тренера, но продолжил работу в штабе под руководством Хасанби Биджиева. 31 мая 2018 года вновь был утвержден главным тренером.

18 апреля ФК «Авангард» провел домашний матч на стадионе «Трудовые резервы» — впервые после 4 августа 2024 года. В связи с введением режима КТО и отменой всероссийских соревнований команда проводила игры на полях других городов. Встреча «Авангарда» с тульским «Арсеналом-2» тогда завершилась счетом 1:0 в пользу курян.

В феврале губернатор Александр Хинштейн сообщил о выводе футбольной академии «Авангард» из структуры клуба. Она получила статус самостоятельного учреждения с бюджетным финансированием. Как пояснил глава региона, решение обусловлено «сомнительными действиями предыдущего руководства». С 2024 года «Авангард» находился под угрозой закрытия, средств не хватало на организацию тренировочного процесса как в клубе, так и в академии. Впоследствии задолженность удалось погасить за счет ассигнований из резервного фонда Курской области.

В ноябре прошлого года генеральным директором ФК «Авангард» стал экс-капитан команды и бывший тренер клубной академии Денис Синяев. До него «Авангард» возглавлял Дмитрий Извеков.

Кабира Гасанова