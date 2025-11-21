Гендиректором курского ФК «Авангард» стал Денис Синяев

Курский футбольный клуб «Авангард» возглавил экс-капитан команды и бывший тренер клубной академии Денис Синяев. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Денис Синяев

Господин Синяев был назначен гендиректором клуба на общем собрании его членов. До него «Авангард» возглавлял Дмитрий Извеков.

Также курский губернатор отметил, что футбольная академия выйдет из состава клуба и станет отдельным учреждением, подведомственным министерству спорта региона и финансируемым из облбюджета. По словам господина Хинштейна, такое решение принято, чтобы сохранить школу и «обеспечить ее стабильное развитие».

С прошлого года «Авангард» находился под угрозой закрытия из-за долгов в 24 млн руб., добавил глава региона. Средств не хватало в том числе на то, чтобы продолжать тренировки в футбольной академии. Однако задолженность удалось погасить за счет средств резервного фонда Курской области.

Егор Якимов