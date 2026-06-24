Более 80 тюменских энергетиков отличились при устранении последствий стихии

В Тюменской области поощрили энергетиков, отличившихся при ликвидации последствий гроз и шквалистого ветра в мае и июне текущего года. Почетные грамоты и благодарности получили 50 работников «Россети Тюмень» и 35 специалистов «Сибирско-Уральской энергетической компании»: электромонтеры, инженеры, мастера, водители, машинисты кранов и экскаваторов. Самоотверженность и высокий профессионализм персонала отметили директор филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергей Хотненко и генеральный директор компании «СУЭНКО» Дмитрий Логвиненко.

Высокая циклоническая активность сохраняется в Тюменской области уже два месяца, а ее пик пришелся на 28-31 мая. Шквалистый ветер до 25 м/с и сильные грозы нанесли беспрецедентный ущерб электросетевому комплексу. В работах по восстановлению электроснабжения потребителей в Тюмени, Тюменском, Нижнетавдинском, Аромашевском, Ярковском, Абатском, Упоровском, Исетском и Тобольском муниципальных округах были задействованы свыше 300 энергетиков и более 120 единиц спецтехники.

Энергообъекты получили повреждения из-за падения деревьев и крупных веток, расположенных за пределами охранных зон, сорванных крыш частных домов и производственно-хозяйственных зданий, а также прямых попаданий молний в элементы ЛЭП и силовое оборудование трансформаторных подстанций. По словам Сергея Хотненко, для ликвидации последствий технологических нарушений специалисты преодолевали сотни километров по труднодоступной местности. В отдельных районах работать приходилось без мобильной связи и в условиях высокой заболоченности. «В пиковый период специалисты устранили свыше 100 обрывов проводов и убрали 183 поваленных дерева, заменили 44 опоры, 186 изоляторов и элементов поддерживающих конструкций, а также более двух километров провода», – рассказал руководитель Тюменских электрических сетей.

«Слаженные действия сетевых организаций и высокая самоотдача персонала позволили оперативно восстановить электроснабжение всех пострадавших из-за непогоды жителей и социально значимых объектов. На текущий момент в Тюменской области по-прежнему наблюдается высокая грозовая активность, большой циклон прошел по территории соседней Свердловской области. Энергетики сохраняют бдительность и продолжают работу в режиме повышенной готовности», – добавил Дмитрий Логвиненко.

АО «Россети Тюмень»