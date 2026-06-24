В МУС потребовали уволить прокурора Карима Хана
Исполнительное бюро Международного уголовного суда (МУС) потребовало уволить прокурора Карима Хана за неподобающие отношения с сотрудницей младшего звена. Об этом пишет Reuters.
Карим Хан
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Данный вопрос решат голосованием на заседании Ассамблеи государств-участников МУС, которое состоится 24 июля в Нью-Йорке. Господин Хан не раз отрицал факт нарушений. В Исполнительном бюро при этом считают, что прокурор «совершил серьезное нарушение служебных обязанностей и серьезный проступок».
«Решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплено доказательствами», — рассказали агентству адвокаты прокурора.
В 2024 году несколько женщин обвинили прокурора в сексуализированном насилии. Он отвергал все обвинения. В конце 2024-го МУС начал расследование. С мая 2025 года господин Хан находился в неоплачиваемом отпуске. В начале июня этого года Международный уголовный суд отстранил Карима Хана от должности.
Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Позднее российский СКР возбудил в отношении господина Хана и судей МУС уголовное дело. В Кремле отметили, что Россия не признает юрисдикцию суда.
МУС начал внешнее расследование в отношении своего прокурора Карима Хана в конце 2024 года, после того как несколько женщин обвинили его в сексуализированном насилии. Сам Хан отвергал эти обвинения. В мае 2025 года он временно покинул пост, уйдя в неоплачиваемый отпуск, чтобы не мешать расследованию. В сообщениях указывалось, что расследование проводили независимые следователи ООН.
Помимо обвинений в сексуальных домогательствах, на деятельность прокурора Карима Хана повлияли и политические решения. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Хана и судей МУС, заочно предъявив им обвинения и объявив в международный розыск. В 2024 году Карим Хан также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также лидерам движения «Хамас». Это решение вызвало критику со стороны США и Великобритании, но было поддержано Францией и Бельгией.