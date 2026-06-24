В МУС потребовали уволить прокурора Карима Хана

Исполнительное бюро Международного уголовного суда (МУС) потребовало уволить прокурора Карима Хана за неподобающие отношения с сотрудницей младшего звена. Об этом пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Хан

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Карим Хан

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Данный вопрос решат голосованием на заседании Ассамблеи государств-участников МУС, которое состоится 24 июля в Нью-Йорке. Господин Хан не раз отрицал факт нарушений. В Исполнительном бюро при этом считают, что прокурор «совершил серьезное нарушение служебных обязанностей и серьезный проступок».

«Решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплено доказательствами», — рассказали агентству адвокаты прокурора.

В 2024 году несколько женщин обвинили прокурора в сексуализированном насилии. Он отвергал все обвинения. В конце 2024-го МУС начал расследование. С мая 2025 года господин Хан находился в неоплачиваемом отпуске. В начале июня этого года Международный уголовный суд отстранил Карима Хана от должности.

Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Позднее российский СКР возбудил в отношении господина Хана и судей МУС уголовное дело. В Кремле отметили, что Россия не признает юрисдикцию суда.