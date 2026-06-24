Британская полиция будет использовать БПЛА по всему Лондону

Скотленд-Ярд объявил, что расширит использование беспилотников для охраны правопорядка в Лондоне. БПЛА, которые уже применяются в некоторых частях города, теперь будут действовать во всех районах. Их будут использовать в случае чрезвычайных ситуаций и преступлений, в частности для наблюдения за местом происшествия и отслеживания перемещений подозреваемых.

В прошлом году Скотленд-Ярд запустил пилотный проект по использованию БПЛА в лондонском районе Ислингтон. Позже проект был расширен: сейчас в городе действуют три базы с девятью БПЛА, они используются в среднем в 200 инцидентах еженедельно. Операторы отправляют беспилотники на место происшествия после получения звонка по номеру экстренной помощи и контролируют БПЛА в течение всего полета.

«Мы расширяем систему на весь Лондон и работаем с партнерами над созданием полностью интегрированной общегородской сети беспилотников»,— заявил глава лондонской полиции сэр Марк Роули. Он также призвал дать полиции дополнительные полномочия по использованию системы распознавания лиц и искусственного интеллекта.

Яна Рождественская