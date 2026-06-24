В Липецке пересмотрят дело о мошенничестве экстрадированного из Сербии бизнесмена

Левобережный райсуд Липецка 29 июня начнет повторно рассматривать уголовное дело экстрадированного из Республики Сербия Сергея Титова и его сообщника Даниила Плотникова, которые в прошлом году были приговорены к реальным срокам за обман местного предпринимателя на 25 млн руб. По данным “Ъ”, их первый приговор был отменен из-за того, что судья изготовила его не в совещательной комнате.

В конце 2025 года Левобережный райсуд Липецка назначил Сергею Титову три года колонии общего режима, а Даниилу Плотникову — четыре года. Было установлено, что в 2021–2022 годах предприниматели обманули представителя ООО «Инфинити групп», пообещав ему за 25 млн руб. помочь в судебном споре с налоговым органом, но ничего не сделали. После преступления Сергею Титову удавалось скрываться за границей: в 2024 году его задержали в Сербии, откуда экстрадировали в РФ и заключили под стражу.

На приговор были поданы апелляционные представления и жалоба, при рассмотрении которых облсуд отменил приговор. Как оказалось, служебная проверка выявила серьезное нарушение. Приговор не был изготовлен полностью в совещательной комнате перед оглашением. Судья, которая назначила наказание предпринимателям, лишена полномочий.

Сергей Толмачев, Воронеж