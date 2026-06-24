Суд в Удмуртии начал рассматривать доказательства по делу банды черных риэлторов

Глазовский райсуд Удмуртии огласил обвинения и начал исследование доказательств по уголовному делу банды черных риелторов в республике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствие считает, что всего в банду входило 13 человек, в их числе судебный пристав—исполнитель, нотариус, сотрудник налоговой службы. Из обвинения следует, что в 2020-2024 годах они похитили жилые помещения 13 потерпевших, ущерб превысил 15 млн руб.

Фигурантам в зависимости от роли в группе предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве, разглашении налоговой тайны, получении взятки и злоупотреблении полномочиями нотариуса (ст. 210, 159, 183, 290, 202 УК).

Меры пресечения фигурантам на время судебного рассмотрения оставлены без изменения. Под стражей находятся семь обвиняемых. Трое — под домашним арестом. К остальным применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следующее судебное заседание назначено на 6 июля.