Черным риелторам из Удмуртии отказали в смягчении меры пресечения

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционные жалобы семерых фигурантов уголовного дела черных риэлторов о смягчении меры пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Следствие считает, что всего в банду входило 13 человек, в их числе судебный пристав—исполнитель, нотариус, сотрудник налоговой службы. Из обвинения следует, что в 2020-2024 годах они похитили жилые помещения 13 потерпевших, ущерб превысил 15 млн руб. Уголовное дело находится в Глазовском райсуде Удмуртии.

Каждому из фигурантов в зависимости от роли предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве, разглашении налоговой тайны, получение взятки и злоупотребление полномочиями нотариуса (ст. 210, 159, 183, 290, 202 УК).

Во время предварительного следствия семерых обвиняемых отправили в СИЗО, троих — под домашний арест. Еще троим назначили запрет определенных действий. Спустя время стало известно, что трое обвиняемых заключили досудебное соглашение, они были осуждены в особом порядке. О наказании не сообщается.

Семеро фигурантов, пятеро из которых находятся под стражей, и их защитники просили Верховный суд Удмуртии смягчить меру пресечения. Судебная инстанция оставила постановления без изменений. Предварительное заседание по делу состоится 25 мая в закрытом режиме.