«Наиболее востребованные — котлован и монтаж нижних этажей»

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Подбор квартиры в проекте премиум-класса на начальном этапе строительства становится более сложным для потенциальных покупателей. Выбор сузился. За год сокращение экспозиции на начальных стадиях реализации проектов превышает 30%, подсчитали эксперты компании Regions Development. При этом разница в стоимости между стадиями «котлован» и «отделка» составляет около 25%.

Наиболее востребованные и привлекательные по стоимости для входа в проект стадии — котлован и монтаж нижних этажей. За год они существенно потеряли в объеме в новых ЖК премиум-класса в старых границах столицы. Вариантов первичного жилья на этом этапе стало меньше на 31%, а на стадии монтажа нижних этажей — почти на 15%. При этом предложение в готовых домах и объектах на верхних этажах, наоборот, возросло, что влияет на структуру рынка и делает покупку на ранних стадиях все более редкой возможностью.

Наиболее доступный по стоимости «жилой квадрат» — на этапе монтажа нижних этажей — 840 тыс. руб. В среднем на начальном этапе он предлагается почти за 920 тыс. руб., в домах, введенных в эксплуатацию, — в пределах 900 тыс. руб., на верхних этажах — более 930 тыс. руб., а максимальная стоимость фиксируется на стадии отделки — чуть больше 1,05 млн руб.

В целом по всем классам первичной недвижимости в городе прослеживается сокращение доли предложения на ранних стадиях возведения. Выбор квартир на начальном этапе сократился почти на 20%, на стадии монтажа нижних этажей — на 26%, на стадии отделки — на 22%. Это подтверждает общий рыночный тренд: на фоне снижения активности застройщиков по запуску новых адресов экспозиция на начальных стадиях строительства сокращается повсеместно.

Светлана Бардина