Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Silvestri / Reuters Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Три части просекко, две части апероля, чуть газировки — и вот он, Апероль шприц, король аперитивов. Если бы не он, изобретение братьев Барбьери так и затерялось бы среди десятков итальянских ликеров — от лимончелло до кампари.

А ведь они семь лет потратили, изобретая рецепт. Довели до ума в 1909-м, как раз к международной ярмарке в родной Падуе. Гостям новинка понравилась, апероль быстро разошелся по Италии. Пили его маленькими рюмочками для здоровья. Не ошибались, кстати: апельсиновые масла успокаивают нервы, горечавка — желудок, а хинин борется с лихорадкой. Всего в рецепте около тридцати трав, и большинство из них до сих пор хранят коммерческую тайну.

Может, и там затесалось что-то полезное, но свое истинное предназначение Апероль обрел в 1950-е, в эпоху коктейля. Как оказалось, он отлично сочетается почти с любым алкоголем — от бурбона до мартини. Есть даже апероль-пиво. Не стоит путаться. Если что, горечавка спасет.

Павел Шинский