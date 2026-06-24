Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Самым позорным матчем в истории чемпионатов мира считается встреча ФРГ и Австрии на испанском мундиале 1982 года. Команды тогда провели откровенный договорняк, который получил название «позорище в Хихоне». Хотя в Германии его называют мягче — «Хихонский пакт о ненападении». Тогда в одну группу попали сборные Германии, Австрии, Алжира и Чили. В следующую стадию проходили только две команды, и Алжир, по идее, попасть в плей-офф не должен был.

Но вдруг африканцы в первой встрече обыгрывают немцев (2:1), затем уступают Австрии и оставляют не у дел Чили. За победу тогда давали два очка, и в группе сложилась любопытная ситуация. Победа немцев над Австрией в один или два мяча выводила в плей-офф обе команды. А поражение Германии или их победа с разницей в три мяча и больше давала дорогу Алжиру.

Германия и Австрия играли последними. Все расклад знали, и на поле происходил настоящий цирк. Немцы быстро забили гол, а потом команды практически перестали играть в футбол. Во втором тайме футболисты только перекатывали мяч, не интересуясь воротами друг друга. Мощный скандал грянул еще до финального свистка.

С трибун игрокам кричали, чтобы они убирались с поля. Алжирские болельщики трясли пачками денег, намекая на сговор, а один из фанатов сборной Германии в знак протеста сжег национальный флаг. Масло в огонь подлил австрийский комментатор, призвавший выключать телевизоры. Алжир подал протест в FIFA, но чиновники ответили, что команды не нарушили правил, а значит, результат остается в силе.

Правда, с тех пор все матчи последнего тура начинаются в одно время, а при равенстве очков первым показателем стал результат личных встреч, а не разница забитых и пропущенных мячей.

Владимир Осипов