Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Создатели диет любят революции. Если следовать одной теории, нужно полностью отказаться от сахара, согласно другой, враг — углеводы, третья предписывает есть только вареную пищу или раз в день. Послезавтра выяснится, что виноват глютен, молоко, кофе или вообще радость жизни. Причем обычно меню для похудения оформлены так красиво и научно, что хочется сразу же следовать.

Но вечно жить на диете и быть при этом счастливым не получится. Важно встроить правильное питание в свою жизнь так, чтобы это выглядело максимально естественно. Новое исследование американских ученых предполагает, что сделать это можно без драмы и насилия над организмом и бюджетом.

Эксперты разработали модель искусственного интеллекта, которая поможет питаться лучше, не заставляя жить по канонам ЗОЖ сразу и безвозвратно. Но кажется, сделать это можно и без нейросетей. Например, вместо того чтобы создавать идеальное меню с нуля, достаточно минимально изменить привычную еду. Всего лишь один компонент. Например, добавить бобовые или овощи вместо обработанных продуктов, уменьшить количество слишком соленых ингредиентов или слегка поправить пропорции.

По расчетам авторов, одна-две такие замены улучшают качество питания примерно на 10%, а стоимость блюда при этом снижается на 20-30%. Причем речь не о футуристических продуктах из отдела здорового питания, а о вполне обычных ингредиентах. Проблема в том, что люди не могут жить одними диетами: у них есть семьи, работа, хобби, дедлайны и желание съесть что-то вкусненькое вечером.

Большие изменения достигаются маленькими шагами. И тогда новая жизнь, начавшись в понедельник, не закончится через неделю.

Анна Кулецкая