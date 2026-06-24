ФНС: число должников перед бюджетом снизилось за последние три года вдвое

Налоговая задолженность растет примерно на четверть медленнее общего объема проблемных обязательств в российской экономике. Так, на 1 июня 2026 года рост налоговых долгов составил 18,7% год к году, тогда как общая просрочка (дебиторская задолженность) увеличилась на 25,9% по состоянию на 1 апреля в сравнении с той же датой годом ранее. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Константин Чекмышев, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной использованию ИИ и цифровых технологий в банкротной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чекмышев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Чекмышев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Чекмышева, количество должников за последние три года (с 1 января 2023 года к 1 июня 2026 года) перед бюджетом снизилось вдвое — с 45,1 млн до 22,4 млн налогоплательщиков. Спикер связал это в том числе с введением Единого налогового счета, отмечая также, что после внедрения Системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД, была представлена на ПМЮФ в 2022 году, см. “Ъ” от 30 июня 2022 года) поступления в бюджет от процедур банкротства превысили 1 трлн руб.

При этом подавляющая часть долга перед бюджетом лежит на убыточных, а не прибыльных организациях. 78% всей задолженности приходится на неплатежеспособные предприятия, уточнил замглавы ФНС. Всего в результате взыскания с контролирующих должника и зависимых лиц погашено более 224 млрд руб. задолженности перед бюджетом.

Анна Занина, Санкт-Петербург