В Нижнем Тагиле начались всероссийские соревнования инкассаторов Сбера

В Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» 24 июня открылись XVI Всероссийские соревнования по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбербанка, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбер Фото: Сбер

В них примут участие 70 сотрудников из разных регионов страны — всего 11 команд. В течение двух дней они пройдут испытания, которые помогут оценить их профессиональную подготовку и умение действовать во внештатных ситуациях. Команды будут соревноваться в стрельбе и продемонстрируют мастерство управления спецавтомобилем. В программе также командный триатлон, служебное двоеборье и командная эстафета.

«Сбер на постоянной основе совершенствует технологии в процессах охраны и инкассации. При этом в основе безопасности по-прежнему остаются люди. Именно такие профессионалы и участвуют в сегодняшних состязаниях»,— отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Соревнования подразделений инкассации и охраны Сбербанка проводятся с 2010 года. В Нижнем Тагиле турнир проходит с 2017 года.

Полина Бабинцева