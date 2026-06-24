Суд оставил под домашним арестом обвиняемую в хищении свыше 41 млн руб. у блогера Матерь Бложья

Савеловский суд Москвы отказал гособвинению в изменении меры пресечения юристу Ольге Гольцевой с домашнего ареста на содержание под стражей. Госпожа Гольцева и адвокат Алиса Волхова являются фигурантками дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было возбуждено по заявлению блогера Александры Митрошиной, более известной как Матерь Бложья. Она сообщила, что представлявшие ее интересы в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму 172 млн руб. юристы в 2024 году убедили передать им в общей сложности более 68 млн руб., которые и присвоили. Однако следствие сочло доказанным хищение 41 млн руб. Адвокат и юрист вину признали. Процесс над ними проходит в Савеловском суде.

Основанием для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения Ольге Гольцевой стало представление Уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, которая контролирует соблюдение фигурантками меры пресечения в виде домашнего ареста. Ведомство информировало суд о нарушении Ольгой Гольцевой условий домашнего ареста. В итоге суд посчитал аргументы гособвинения недостаточными и отказал в заключении юриста под стражу, фигуранта по-прежнему осталась под домашним арестом.

Мария Локотецкая