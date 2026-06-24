Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ для биржевых ЗПИФов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о допуске закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) к получению инвестиционного налогового вычета по НДФЛ при продаже паев после более чем трех лет владения ими. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Эту норму группа депутатов внесла ко второму чтению законопроекта № 1155876-8 о регулировании отдельных вопросов налогообложения. 23 июня ее одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.
По действующему законодательству при владении паями открытых ПИФов более трех лет инвестор имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ с дохода, полученного от их продажи. Максимальный размер вычета составляет 3 млн руб. за каждый год владения. Депутаты предложили убрать слово «открытый» из текста статьи. После вступления поправки в силу право на вычет смогут получить владельцы паев ЗПИФов.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Паи выходят из тени».
Законопроект, предусматривающий налоговые вычеты, является частью более широкой тенденции по изменению налоговой системы с целью стимулирования инвестиционной активности граждан и компаний, а также пополнения бюджета. Ранее правительство и Минфин предлагали расширять меры поддержки инвестиций, например, за счет программы долгосрочных сбережений и расширения механизма федерального инвестиционного налогового вычета, в том числе для высокотехнологичных проектов. Эти изменения помогают адаптировать налоговую систему к текущим экономическим условиям и стимулировать внутренние вливания в российскую экономику.
Инвестиционные налоговые вычеты, направленные на стимулирование инвестиций в ценные бумаги, действуют уже с 2015 года. В рамках этой политики, например, ранее был принят закон о долгосрочном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС-3), который предоставляет налоговые вычеты при вложениях на срок более трех лет, а в переходный период этот срок может быть меньше. Налоговые вычеты являются частью государственной поддержки и представляют собой сумму дохода, которая не облагается налогом, или возврат части уже уплаченного НДФЛ в связи с определенными расходами. Изначально инвестиционные вычеты были доступны при владении бумагами на ИИС, а также для обычных брокерских счетов при владении ценными бумагами российских бирж более трех лет.
Текущие изменения в Налоговый кодекс РФ, которые расширяют возможности получения инвестиционного налогового вычета по НДФЛ для владельцев паев ЗПИФов, являются продолжением этой политики. Они направлены на то, чтобы уравнять права инвесторов в различных видах паевых фондов и, возможно, стимулировать приток средств в ЗПИФы, которые уже пользуются спросом на фоне деофшоризации и налоговых преимуществ.