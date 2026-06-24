Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ для биржевых ЗПИФов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о допуске закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) к получению инвестиционного налогового вычета по НДФЛ при продаже паев после более чем трех лет владения ими. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Эту норму группа депутатов внесла ко второму чтению законопроекта № 1155876-8 о регулировании отдельных вопросов налогообложения. 23 июня ее одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

По действующему законодательству при владении паями открытых ПИФов более трех лет инвестор имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ с дохода, полученного от их продажи. Максимальный размер вычета составляет 3 млн руб. за каждый год владения. Депутаты предложили убрать слово «открытый» из текста статьи. После вступления поправки в силу право на вычет смогут получить владельцы паев ЗПИФов.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Паи выходят из тени».