Кредитная зависимость челябинского бизнеса сократилась на 1%

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних предприятий Челябинской области в 2025 году составила 51,1% после 52,2% в 2024-м. Исследование о кредитной зависимости бизнеса страны выпустила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

В целом по стране доля кредитных средств в структуре компаний тоже упала за год — с 52% до 50,7%. Показатель впервые снизился с 2022 года. Наиболее финансово независимые предприятия работают в Республике Алтай (17,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (17,8%) и Калужской области (21,7%). Последние места рейтинга заняли республики Ингушетия (122,5%), Кабардино-Балкария (103,4%) и Чечня (99,3%).

Виталина Ярховска