Участок под КРТ в Лыскове выставили на торги в третий раз

Дом.РФ вновь выставил на торги право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в отношении участка площадью 10,1 га в городе Лысково (Нижегородская область). Это уже третья попытка продать этот участок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Как писал «Ъ-Приволжье», первый раз его выставили на торги в ноябре 2025 года по начальной цене чуть более 2 млн руб., но заявок не поступило. Повторные торги проходили с той же ценой. Теперь стоимость уменьшили до 1,82 млн руб., аукцион состоится 21 августа.

Дом.РФ оценивает градостроительный потенциал площадки в 9,2 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Участок находится рядом с трассой М-7, в ближайшем окружении расположены незастроенные территории и СНТ, в радиусе до 1,2 км — магазины, соцобъекты, гостиницы, отделения банков и общепит.

Кроме домов, по условиям договора КРТ, на участке необходимо построить объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, провести благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта — семь лет.

Галина Шамберина