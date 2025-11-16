Более 10 га земли под комплексное развитие выставили на торги в Лыскове

ДОМ.РФ в ноябре объявил аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в городе Лысково (Нижегородская область), в котором насчитывается около 21 тыс. человек. Инвесторам предлагается участок площадью 10,1 га в районе улицы Водозаборной,1, указано в карточке лота.

Участок под комплексное развитие территории в районе улицы Водозаборной,1 в Лыскове

Фото: ДОМ.РФ

Фото: ДОМ.РФ

Проект КРТ предусматривает индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. Кроме жилья, на участке, расположенном недалеко от реки Валава, необходимо будет построить общественный центр площадью не менее 850 кв. м. Минимальная площадь жилой застройки — 9,15 тыс. кв. м, максимальная — 15,25 тыс. кв. м. Помимо этого, требуется провести улично-дорожную сеть и благоустройство. Для жилья рекомендуется применять проекты из каталога пилотных проектов, разработанных по итогам всероссийского конкурса ДОМ.РФ.

Текущий вид разрешенного использования участка — связь. Инвестору потребуется разработать документацию по новой планировке территории, а также демонтировать существующие некапитальные объекты — кабель линейной связи, выведенный из эксплуатации в 90-е годы прошлого века, и около 1,3 км ограждения из колючей проволоки.

Итоги торгов подведут 19 декабря 2025 года. Срок реализации проекта — семь лет после подписания договора. Начальная стоимость права заключения договора — 2,03 млн руб., шаг аукциона — 60 тыс. руб.

Галина Шамберина