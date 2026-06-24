UBS: миллениалы и поколение X унаследуют от родителей активы на $83,5 трлн
В ближайшие 20 лет в мире будет происходить передача рекордного объема наследства на общую сумму $83,5 трлн. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные швейцарского инвестиционного банка UBS. «Мир вступает в исторический период перераспределения богатства между поколениями»,— заявили аналитики UBS. Ожидается, что только в семьях миллиардеров к 2040 году будет осуществлен переход наследства на общую сумму $6,9 трлн.
Наследство будут передавать в основном представители поколения бебибумеров (годы рождения 1946–1964), а также старшая часть поколения X (годы рождения 1965–1980). Соответственно, наследовать активы будут дети этих поколений — более младшие представители поколения X и/или поколения Y/миллениалов (годы рождения 1981–1997).
«Первое поколение было создателями,— цитирует CNBC главу консалтинговой компании Legacy Wealth Advisors Элизабет Харт.— Их состояние, как правило, связано с одним классом активов, в котором они глубоко разбираются,— часто это семейный бизнес или акции крупных / местных компаний. Молодые же наследники, как правило, рассматривают богатство в более широком понимании. Они больше открыты к диверсифицированным инвестициям в различные классы активов и рынки».
Опрос управляющей компании Natixis Investment Managers показал, что больше половины миллениалов (53%) намерены инвестировать в частные активы. Они также чаще обсуждают криптовалюты с консультантами (62%), а 44% планируют увеличить или начать инвестиции в криптовалюты в течение следующего года. Молодое поколение также, похоже, спокойнее относится к рискам. Natixis обнаружила, что 78% опрошенных миллениалов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона готовы рискнуть, чтобы получить доходность выше среднерыночной, по сравнению с 38% бебибумеров, готовых рисковать ради достижения успеха.
В контексте межпоколенческого перехода капиталов в России наблюдается рост интереса к таким инструментам, как личные фонды, которые появились в 2022 году. Они позиционируются в качестве аналогов зарубежных трастов и позволяют планировать наследство, а также управлять семейным капиталом. Личные фонды востребованы для структурирования сложных активов, сохранения бизнеса, обеспечения профессионального управления компаниями и избежания дробления, а также для благотворительности. Однако, для простых случаев наследования ограниченного круга активов завещания и вклады в банки остаются более простым решением.
Существуют опасения относительно нового инструмента из-за отсутствия судебной практики и порога входа (имущество должно стоить не менее 100 млн рублей). Важно отметить, что личный фонд не заменяет полностью завещание, так как он действует непрерывно, а управление активами и выплаты выгодоприобретателям продолжаются в обычном порядке, что защищает капитал от непрофессионализма наследников и внешних рисков. Кроме того, личные фонды позволяют сохранить активы внутри фонда, предоставляя выгодоприобретателям право на регулярные выплаты по заранее установленным правилам. С августа 2024 года решения об учреждении личных фондов, уставы и информация об учредителях не относятся к общедоступной информации, что повышает их привлекательность.