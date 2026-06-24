Депутат Госдумы уступила округ обвиняемой в мошенничестве алтайской коммунистке

Депутат Государственной думы от КПРФ Мария Прусакова сообщила об отзыве ее кандидатуры со Славгородского одномандатного округа в Алтайском крае на выборах в нижнюю палату. Ее место займет депутат регионального заксобрания Людмила Клюшникова, в отношении которой сейчас проходит судебное разбирательство по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Соответствующее решение принято президиумом ЦК КПРФ, пояснила “Ъ” госпожа Прусакова. Она возглавляет территориальную группу партсписка, в которую помимо Алтайского края входят Республика Алтай, Тува и Сахалинская область. Отказ от выдвижения по округу, по словам депутата, позволит ей сконцентрироваться на работе во всех этих субъектах.

Что касается судьбы Славгородского округа, по которому должна была баллотироваться Мария Прусакова, то она не сомневается, что Людмила Клюшникова сумеет добиться победы, несмотря на продолжающийся судебный процесс. Для этого, по словам госпожи Прусаковой, коммунистам нужно лишь довести своих избирателей до участков. «Уровень поддержки КПРФ в Алтайском крае на порядок выше, чем у любой другой партии, в том числе у “Единой России”»,— заявила депутат Госдумы, сославшись на социологию, собранную партией в регионе.

В 2021 году Мария Прусакова избралась в Думу по Рубцовскому округу, опередив кандидата от «Единой России». Однако в 2025 году, когда принималась новая схема одномандатных выборов, этот округ был ликвидирован.

Уголовное дело в отношении Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер краевое управление СКР возбудило в ноябре 2025 года. По версии следствия, депутат трудоустроила помощницу фиктивно, чем нанесла бюджету ущерб в размере более 3 млн руб. Женщин отправили в СИЗО, но в дальнейшем меру пресечения смягчили до подписки о невыезде. Суд в Барнауле 3 июня приступил к рассмотрению дела.

Степан Мельчаков